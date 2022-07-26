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鬼門本周五開！命理師：「4生肖容易卡到陰」要當心

聯合新聞網／ 綜合報導
鬼月時，比較陰暗潮濕的場所盡量不要去。 圖／ingimage
鬼月時，比較陰暗潮濕的場所盡量不要去。 圖／ingimage

今年鬼門開的時間是這周五，也就是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，這個月除了有特別多的禁忌之外，命理專家也透露有4個生肖「容易卡到陰」要特別當心。

第四名、第三名並列：老鼠跟蛇

老鼠與蛇都屬於夜行性動物，基本上都是晚上才出來覓食，喜歡陰暗潮濕的地方，這樣的習性容易吸收到夜間的穢氣和煞氣，因此比較容易卡到東西，加上屬老鼠和屬蛇的人，濕氣也會比較重，加上老鼠與蛇也喜歡洞穴跟濕地，天生就比較容易帶陰，因此鬼月要當心海邊、河邊、山上，盡量不要前往。

第二名：猴

猴子在古代都是在山上爬，也喜歡在樹林茂盛的地方，在風水學來說，樹林茂盛的地方就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人，鬼月容易感冒、生病，或是身體不適，務必要避開一些茂密的樹林與榕樹，要遠離感冒中的親友、同事，疫情期間，要盡量避開共食、聚會，減少去人多的地方。

第一名：豬

豬在古代豢養的地方，比較屬於汙穢、骯髒的地方，所以以前形容人住在環境骯髒的地方，都會開玩笑說「你是住在豬圈嗎？」，就是因為這種穢氣、煞氣，也比較容易在鬼月招來一些不乾淨的東西，因此屬豬的人，在鬼月要盡量避免去環境髒亂的地方，也要保持住家環境整潔，這樣在鬼月能比較安心。

鬼月

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