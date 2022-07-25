鬼門開倒數！陰帝普渡三公警告「6姓氏」注意抓交替 13項禁忌曝光

今年鬼門這週五7月29日(農曆7月1日)提早開，也就是民間習俗的「鬼月」開始，這段時間也有很多禁忌要提醒大家不要觸犯，抱持著寧可信其有的態度比較能安然度過，屏東東寧清水祖師宮也表示，陰帝普渡三公指示「6個姓氏要留意」水關及血光之災。

東寧清水祖師宮在臉書發文表示，本宮陰帝普渡三公指示，今年農曆七月「抓交替」要特別注意的姓氏，分別是劉、楊、簡、林、張、卜，鬼月除了要避免晚上出遊外，也不要靠近危險海域，因為水鬼喜歡找人當替死鬼，要特別注意。

另外命理師楊登嵙也指出，鬼月有很多禁忌，其中有13項比較重要，提醒國人留意，分別為不晚上出遊、不到危險水域、不釣魚、不拍肩膀、不吹口哨、不晚上唱歌、不晚上拍照、不搭末班車、不靠牆行走、不吃祭祀品、不晾衣服在陽台、不披頭散髮、不晚上慶生。

鬼月又稱為瓜月，流傳七月初一「鬼門開」、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂。在這個月中閩南人不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，惟恐將孤魂野鬼引進門，還有一說，鬼月習俗傳說源自明太祖，明太祖朱元璋篤信風水，為了專有七月，不使民間與皇族共用吉日吉時祭祀，於是派人假冒道士賣符，謠傳七月乃不祥之「鬼月」。

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