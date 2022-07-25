唐綺陽星座運勢週報：3星座求職順利 魔羯會遇到這類對象

今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），但正確的時間點是7月28日晚上11點起。根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，鬼門關的時間則8月26日（農曆7月30日 )。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，鬼門到怎樣可以避開厄運？

2022-07-22 09:15