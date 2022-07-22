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小孟塔羅：鬼月禁忌多！鬼門開後我怎樣可以避開厄運？

聯合新聞網／ 文／小孟
圖／ingimage
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今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），但正確的時間點是7月28日晚上11點起。根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，鬼門關的時間則8月26日（農曆7月30日 )。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，鬼門到怎樣可以避開厄運？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Elizabeth Haidle(Tarot for all Ages)

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A：守護心輪。(聖杯三正位)

牌面三個人手舞足蹈，頭上皆頂著一個杯子。

A：守護心輪。(聖杯三正位)
A：守護心輪。(聖杯三正位)

這張牌表示在鬼門開的期間，當你知道要參與慶祝活動時，請提前穿著紅色的內衣或上衣，藉由顏色的保護將厄運隔絕在外。另外，服用對心血管有益的保健食品，像是魚油、亞麻籽油、Q10，食物則可以選擇多紅麴製品。小孟老師在此提醒你，鬼月期間你的心臟較弱，別讓情緒有太大起伏外，酒精也要減量飲用才好。

B：守護頂輪。(聖杯一正位)

牌面有一個超大杯子，水不斷從中向外湧出。

B：守護頂輪。(聖杯一正位)
B：守護頂輪。(聖杯一正位)

這張牌表示在鬼門開的期間，當你對某些人事物產生企圖心時，你需要先讓頭腦冷靜下來。此時除了找能敲醒你人聊聊外，也可準備一包裝著海鹽的袋子，將它放置在頭頂上一段時間，直到你感覺自己有冷卻下來。小孟老師在此提醒你，鬼月期間你的想法會亂竄，此時千萬不要跟著感覺走，才不會做出後悔莫及的決定。

C：守護海底輪。(權杖三正位)

牌面有一朵白色蘑菇，蝸牛延著樹枝向上爬。

C：守護海底輪。(權杖三正位)
C：守護海底輪。(權杖三正位)

這張牌表示在鬼門開的期間，當你有外出旅遊的打算時，除了要做好事前規劃，要有配套方案以防萬一。我們可以準備一些生雞蛋，到民宿或旅館的時候，把它放置在房間的四個角落，就可以形成一個保護網。外出時可將廟宇的平安符帶在身上。小孟老師在此提醒你，鬼月期間容易有意外事故，要盡量避免搶快、玩水或登山。

D：守護眉心輪。(聖杯騎士正位)

牌面男子手捧著杯子，邁著大步伐往上行進。

D：守護眉心輪。(聖杯騎士正位)
D：守護眉心輪。(聖杯騎士正位)

這張牌表示在鬼門開的期間，整個人會容易變得懶散，嚴重的話會影響到生活。也許是你不想面對某個壓力，因而做出想要逃避的事情，像是不想上班而請假。此時你可準備一張白紙，寫上你的煩惱用火燃燒掉，再將灰燼倒進馬桶沖掉即可。小孟老師在此提醒你，鬼月期間想法會比較負面，此時也可找正向的人給你鼓勵。

E：守護喉輪。(正義牌正位)

牌面男子擁有兩張臉，秤子兩邊是羽毛與心。

E：守護喉輪。(正義牌正位)
E：守護喉輪。(正義牌正位)

這張牌表示在鬼門開的期間，當你想為自己的公平正義而戰，很容易贏了面子失了裡子。我相信這絕非你的本意，特別是傷及到你在乎的人。因此，當你察覺到情緒翻滾時，請給自己一些獨處的時間，到公園張開雙手擁抱大樹，它能有效協助你恢復平衡。小孟老師在此提醒你，鬼月期間容易有口舌是非，避免禍從口出此時無聲勝有聲。

鬼月 小孟塔羅

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