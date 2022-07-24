殺破狼周運勢／射手財運佳「有中獎運」雙魚工作容易過勞

殺破狼2022年7月25日～7月31日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與喜歡的對象會有關鍵性的進展，單身的白羊座會邂逅讓你怦然心動的人士。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，戀情會獲得新月的祝福。

工作運方面，在志業宮位的冥王星脫離不良相位的影響，辦公室討厭的人物暫時不會來上班，可獲得幾天清幽的時光，某些白羊座會因為一些因素，暫時待在家中或是獨立空間工作，效率加快許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星合相天王星，受到土星與水星影響，某個重要的3C產品突然壞掉，必須要花很多錢購買，甚至把好幾個月的積蓄都花光了。某些白羊座則是收到紅色炸彈，荷包大失血。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到水星與火星、天王星影響，為了幫人調解感情或是金錢問題，容易公親變事主。容易遇到不講理的鄰居、同事甚至陌生人挑釁，要當心掉進對方的陷阱。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購置新的傢俱或家電，氣氛煥然一新。需要搬家的金牛座，很快就會找到理想的物件。新月期間，可許下與家庭或居住環境相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，對你伸出援手、解決問題的人通常都是你意想不到的人士，對方或許比你年輕，聽聽對方的建議，不要過於固執，可能會找到更理想的解決辦法。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的天王星、火星影響，目前在職場的狀態處在十分吃力不討喜的位置，每天突發狀況頻頻，需要加班，甚至必須通宵工作才能消化一大堆文件。

健康運方面，火星與天王星合相在命宮，並受到水星與土星影響，工作嚴重過勞，每天都很疲累，注意血光之災，容易發生意外傷害，人身安全也要特別小心，在工作領域中的名聲受到詆毀，感覺十分煩悶。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會規劃一個較為空閒的時間，去喜歡的景點打卡，或是環島旅行。新月期間，可許下有關旅遊、學習相關的願望，或是在此時換新交通工具，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，正朝著夢想前進，做自己喜歡的工作，把心情寄託在事業上，會覺得比較充實。工作穩定的雙子座，會有一段時間的假期，好好調整身心靈後，再重新出發。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星合相在心靈宮位，受到土星與水星的影響，暗戀的對象突然要調到外地，或是出國深造，讓你很錯愕，未來很可能無法再與對方常常見面，甚至聯繫。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，出門消費不想虧待自己，即便價錢較為昂貴，也會選擇比較奢華的服務。某些雙子座則是會花很多錢招待遠方來訪的朋友，人際關係上的花費較多。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會略有調整，或是找到一個新的收入來源，經濟獲得改善。新月期間，可許下有關金錢方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星在命宮行進，被喜歡的人疼愛，內心感到溫馨。單身者則會獲得良好經濟、社會地位人士的好感。某些巨蟹座陷入職場戀愛，但常常會有公私無法分開的問題。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與天王星合相在人際關係宮位，受到水星與土星影響，會與奇怪的陌生人發生爭執，甚至莫名其妙被告。某些巨蟹座則是在人際關係方面花很多錢，卻發現這些人都是些酒肉朋友，不值得信任。

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的金星影響，在職場上坐上看似光鮮亮麗的位置，卻常常覺得沒事情可做，權力被架空。某些巨蟹座則是要當心過分便宜行事，造成小環節出錯，而引發大麻煩。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在命宮，與遠行宮位的木星有良好連結，會有一個到海外旅遊、出差的機會，在異國會備受禮遇。新月期間可許下與遠行、生涯規劃有關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，記得對統一發票，會中好幾張普獎，累積起來也可以吃頓好的。有投資習慣的獅子座，投資環境不理想，暫時不要贖回為佳，標的慢慢會恢復原來的價值。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星呈現合相，受到夥伴宮位的土星與命宮的水星影響，工作同事突發狀況頻頻，你必須一個人解決對方留下的爛攤子，每天都得加班到深夜。

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星、火星與在命宮的水星影響，與情感對象共同合作一件事務，雙方意見不合，經常爭執，每天都不太愉快。某些獅子座則是經常忙於工作，無法與喜歡的人好好相處，造成對方的埋怨。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，對某個對象產生莫名的好感，但卻無法說出口，某些處女座傾慕的心情會被暗戀的對象發現。新月期間，可許下與靈魂伴侶相關的願望，會受到新月的祝福。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，人緣極佳，會有人請你吃飯或送你禮物。不過由於金星受到債務宮位的木星影響，某些處女座需要還一些人情債，會收到紅色炸彈，或是需要送人生日禮物，至少都是愉快的邀約。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到水星、以及天王星與火星的影響，對於目前的工作感到倦勤，專業能力並沒有受到應有的尊重，會想尋求新的可能性，轉換跑道。

遠行運方面，火星與天王星在遠行宮位呈現合相，受到工作宮位的土星與水星影響，在海外生活、工作、唸書、外派、出差的處女座，一直受困在外地，無法回家，感到焦慮。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會參與新的團體，交到新的朋友、結識新的人脈。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的人緣，得貴人相助。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會暫時代理主管職位置，或是承接一份看似光鮮亮麗的任務。某些天秤座目前正在放假休養生息，好好放空腦袋，可以懶洋洋耍廢一陣子。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的水星以及慾望宮位火星、天王星影響，發現目前的戀情有第三人的存在，但貪戀於對方的肉體關係，無法下定決心離開這段不健康的關係。

金錢運方面，在財務宮位的火星與天王星呈現合相，受到土星與水星影響，會有預期之外的開銷，甚至必須分期付款，或是負債，才能支付一些款項。有投資習慣的天秤座，投資標的指數不斷下探，被套牢在高點。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接新的職務或是新的工作，許多事務將重新開啟。新月期間，可許下事業、成就、工作……等相關願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，公司舉辦員工旅遊，會與同事一起組團到海外旅行，食宿規格頗為高級。某些天蠍座則是會為了工作到外地出差，有餘裕的時間可以遊覽當地的風光。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星與火星呈現合相，受到水星與土星影響，與另一半會因為家庭或是工作相關問題爭吵，對方甚至突然以較為激烈的方式表達不滿，或是直接消失，使你生氣又焦慮。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到水星以及天王星、火星影響，家庭有成員身體不佳，需要照顧，但你分身乏術。某些天蠍座則是因為工作所需一直居無定所，起床時常忘了自己身在何處？

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在遠行宮位，會決定一趟海外的旅行，開始訂機票、住宿、看行程。新月期間可許下旅遊、遠行相關的願望，會心想事成，到想去的地方遊覽。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，本週記得對發票，中獎率頗高，甚至會中到普獎以上的大獎。有投資習慣的射手座，手上的持股帳面維持在穩定的狀態，賺了不少價差，但暫時不想出脫，後勢依然可期。

本週須注意的部分

感情運方面，木星持續停留在戀愛宮位，目前桃花旺盛，會有許多人對你表達好感，但由於木星受到慾望宮位的金星影響，爛桃花也比較多，有些人只是想跟你約炮，並不想發展穩定關係。

工作運方面，火星與天王星合相在工作宮位，受到水星與土星的影響，工作突發狀況多，經常在外奔波，處理突發狀況，卻常常感覺白忙一場，徒勞無功，也會因此感到生氣。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會在此時重整財務，將負資產處理掉，財務缺口止血。新月期間，可許下與金錢、投資、理財……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在面試宮位的海王星相位良好，會尋求到能幫助他人的工作，從事對人類有意義的事務。某些摩羯座會進入ＮＧＯ組織工作，關心地球、或是幫助需要保護的生命。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星合相在戀愛宮位，受到水星與土星影響，會發現與喜歡的人價值觀有落差，你甚至因此直接將對方封鎖，才不會捲入糾紛之中。單身的摩羯座容易被覬覦你肉體或金錢的爛桃花纏上。

健康運方面，新月與水星齊聚疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，某些摩羯座則要注意變種病毒侵襲，染上呼吸系統的問題。冥王星持續待在命宮，注意水份的攝取，泌尿系統非常容易發炎。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象會有關鍵性的進展，雙方會在此時正式交往，甚至同居。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，會需要到外地出差，差旅待遇極佳，還有很多機會可以順便旅遊，某些水瓶座則是拿著商務簽證到處自由旅行，羨煞旁人。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與天王星合相在家宅宮位，受到土星與水星的影響，家人對你的情感關係過度干涉，甚至擅自做出奇異的行為想拆散兩人。居住的地方要注意電器、爐火的使用，容易發生突發事故。

交通運方面，在交通宮位的木星受到金星影響，會需要購買新的交通工具，但是新車上路沒幾天，就被刮傷或被人撞凹，感到很心疼。某些水瓶座則是不斷需要出門跑外務，每天都因為舟車勞頓而感到疲憊。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，許多事務重新開始，會承接新的案件。延宕的事件則是會有進展。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人戀情甜蜜，不惜砸大錢討對方歡心。某些雙魚座則是會花許多錢搶購偶像限量款週邊商品，追星追得很快樂。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與天王星合相在交通宮位，受到土星與水星的影響，駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單，發生交通意外的機率頗高，不論是開車、走路、搭乘大眾運輸工具，都要注意交通安全。

健康運方面，新月與水星齊聚在健康宮位，工作容易過勞，注意心血管方面的毛病，吃壞肚子機率也較高，注意食物衛生與品質。留意病毒感染，呼吸系統易受病毒侵襲染疫。

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