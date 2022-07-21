周六「大暑」為大凶之日！小心6大禁忌 命理師：3種人走衰運

國曆7月23日，太陽剛好經過黃經120度，這時的酷熱氣候稱為「大暑」。大暑是氣候最酷熱的時刻，也是溫度達到最高峰的時候，因此稱為大暑。而古人稱大暑熱不透，大水風颱到：則是大暑若不夠熱就會有颱風大雨。

古人也說大暑熱不透，收成就不夠，顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好。

然而大暑禁忌有哪些呢？

1、大暑不宜曝曬：

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

2、忌辛辣與油膩食物：

大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

4、忌食冰冷食物：

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

5、三種人易有衰事：

屬羊的人當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

水瓶座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

魔羯座受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。

6、萬事不宜：

大暑農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀、搬家、動土...等。以免衰神纏上身。

大暑開運法：

大暑建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。

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