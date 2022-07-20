今年鬼門提早開！「4生肖有劫數」要注意 化煞解厄方法一次看

今年鬼門提早開！時間為7月29日（農曆7月初一），民俗說法這天地府的鬼魂會到陽間，除了有許多禁忌之外，命理專家小孟老師也在臉書分享了4個生肖在鬼門開時有劫數，恐怕要特別注意。

1、屬虎：交通事故，罰單

屬虎的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師建議您出門在外要小心謹慎務必配帶紅包袋能化煞。

屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩屬豬或者小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，建議配袋紅色繩子能化煞解厄。

3、屬狗：摔倒，洗澡不慎

屬狗的朋友有倒楣關，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒導致筋骨不好，還要花錢整骨，建議在床下放綠色色紙能化解煞氣。

4、屬鼠：撞到桌角，小傷不斷

屬老鼠的朋友容易有血光之災，當在在切菜弄花的時後不小心容易被刺傷導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，不要撞到桌角以免傷到骨頭，建議在家中擺放三顆石頭能擋煞去除衰運。

(以上為民俗說法，不代表本新聞網立場，請勿過度迷信。）