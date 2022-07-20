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12星座對你沒感覺的原因！獅子討厭強勢鬼、金牛要門當戶對

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12星座對你沒感覺的原因：獅子討厭強勢鬼、金牛要門當戶對(圖片來源：Shutterstock)
12星座對你沒感覺的原因：獅子討厭強勢鬼、金牛要門當戶對(圖片來源：Shutterstock)

被喜歡的人拒絕，你的第一反應是什麼？

告白如果被人拒絕，很多人都會難以釋懷。「為什麼他不喜歡我？」「為什麼他會拒絕我？」即使對方給出了明確拒絕的理由，被拒絕的人也未必照單全收，因為那多半是藉口，或是不願傷人的場面話。今天科技紫微網就跟大家來聊一聊，十二星座拒絕的背後，最真實的理由是什麼！

牡羊座

令人心碎的事實是，牡羊座拒絕一個人的原因往往很簡單。比如身材不夠好，比如髮際線太高，比如臉上有痘痘。不要覺得這是在開玩笑，牡羊拒絕一個人的原因真的就比你想像的要簡單很多，往往就只是因為對方不符合他的審美習慣罷了。

金牛座

金牛座拒絕一個人，很有可能是因為雙方的經濟實力懸殊。不管是你條件好過他太多，或者他條件好過你太多，都不行。有一個真實案例，一位身材、外貌、能力都很優秀的女生，向金牛男表白被拒了，理由是女生條件太好，日常生活不是吃吃喝喝就是買買買，讓金牛男望而生畏。

雙子座

雙子座拒絕一個人的很大原因，是覺得你不夠「有趣」，他覺得跟你沒有什麼共同話題。你可能會想：「不會啊，我們明明挺聊得來的！」然而你有沒有想過，這可能是因為雙子座在向下包容你？他需要的其實是一個能經常給他驚喜的人，你自問看看及不及格吧。

巨蟹座

巨蟹座在面對他人示好時，顧慮往往很多。你如果表現太體貼、太面面俱到，他會覺得你是個感情經驗豐富的情場老手，對你產生防備；如果你表現得大大咧咧，巨蟹座又會覺得你不夠真誠細緻，對他不夠真心。不管是出於哪種考量，總之他一律把你當爛桃花，用拒絕來處理。

獅子座

只要花點心思去瞭解獅子座的性格特徵，表白成功就絕對不難。與其去討好獅子座，不如去麻煩獅子座。只要他能感受到自己是被需要的，就不會對你不留餘地。在沒有其他競爭者存在的前提下，獅子座若還會明確拒絕一個人，只有一種可能：他感受不到自己是被你需要、被你崇拜的。

處女座

處女座可能從一開始認識你，就在心裡偷偷給你打分了。畢竟理性又充滿邏輯的處女座，不會光憑感覺來判斷自己喜不喜歡。你衣品好，給你+2分；說話沒有分寸；給你-1分。加加減減之間，處女座一直在全方位考量，總體分數不夠好，自然就會拒絕你。

天秤座

天秤座對待一個人的態度經常是模棱兩可的，因為他們一直都在挑挑揀揀，跟誰都是「友達以上，戀人未滿」的狀態。如果天秤座明確拒絕你，只有兩個原因：一個是顏值達不到他的審美範圍，另一個原因是他對其他人更感興趣，正打得火熱呢。

天蠍座

天蠍座拒絕你，可能是你表白的次數不夠多，對他還不夠熱情。沒錯！拒絕你不代表他對你完全沒意思，因為他也可能是想用冷淡的態度來刺激一下你，看看你到底對他喜歡的程度到哪裡。你會轉頭就放棄，還是再接再厲？你說說，天蠍座是不是真的很不按常理出牌！

射手座

如果你聽到射手座拒絕你的理由是「現在只想好好學習、好好工作，不想談戀愛」，十有八九他只是隨便找個理由搪塞過去而已。不想談戀愛是假，實則是你沒有好到讓他甘願放棄現在滋潤的單身生活。既沒有人管束，還能到處撒網，看看哪條魚最肥。

摩羯座

摩羯座拒絕一個人，很大程度是因為對方的條件沒能滿足自己的需求。他可能覺得你還不錯，跟你在一起也很開心，但同時他也會考量，你經濟狀況如何，工作是否穩定，家庭條件怎麼樣。雖然聽起來很現實，但你遇到的是摩羯座，還能怎樣？

水瓶座

水瓶座拒絕一個人，多半就是覺得你們根本不是同個世界的人。如果你曾多次相親，見識過各種奇奇怪怪的人，那麼你大概能理解水瓶座的感受。每個瓶子都有自己的世界，都覺得自己與眾不同，說白了就是有點驕傲。拒絕你，就只是因為你們不是一個圈子的人，就這麼簡單。

雙魚座

雙魚座拒絕你，跟你長相好不好、有沒有錢、能力強不強，都沒有太大關係。他們是最看重所謂「感覺」的，既然沒感覺就是不喜歡，既然不喜歡就一定會拒絕。雙魚座如果跟你說自己有其他喜歡的人了，十有八九是真的，而且你最好不要有所期待，因為雙魚座短期內移情別戀的可能性極低。

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