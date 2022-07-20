12星座7月下半運勢排行出爐！第一名事業愛情兩得意 連財運也旺翻

時間快速的來到7月份，2022年也過了一半，知名命理專家小孟老師在臉書公布7月下半月12星座運勢排行榜，第一名除了職場運勢超好外，愛情更是得意，財運方面，正財、偏財皆旺，快來看看自己的運勢如何吧。

第12名：魔羯座

工作計劃生變，情感電力十足

下半月魔羯的朋友們在工作上容易面臨到一些挑戰，會碰到一些計劃趕不上變化的情況，原本想要達成的目標容易會有阻礙出現，這段時間人際合作關係很重要，如你的決策目標會影響到合作關係，那麼伙伴很可能就會變成敵對關係，所以在制訂目標過程的作法，最好不要影響到合作情況，以免傷了和氣。

在感情運勢方面單身的魔羯朋友們，下半月份桃花電力超強，所以也容易吸引來一些奇怪的對象，所以要睜大眼挑選對象才行。

財運方面下半月屬投資運最佳的月份，可挑選有研究的投資項目才能獲利。

工作運勢:★★

愛情運勢: :★★

幸運色:白

貴人:水瓶

小人:魔羯

第11名：牡羊座

工作需要省思，情感貌合神離

下半月牡羊座的朋友們在工作上，會面臨省思的過程，慢慢會在你心裡層面去思考你的下一步在那，這個情況大約還會經歷個一陣子，本月份的首要重點就是把當下能完成的事作好即可，與其煩惱下一步該如何進行，不如把眼前事作好，就會慢慢浮出線索出來，就耐心經歷這過程就好，別被未知的心情給影響工作情緒。

情感方面有交往對象的牡羊們，會跟另一伴有貌合神離的情況，雖然相處在一起但會感覺彼此的心不在，也許該好好找機會聊聊彼此的心情，以免造成失和。

財運部份，要一步一腳印的賺錢存錢，不要有太大的野心想不勞而獲。

工作運勢:★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:橘色

貴人:天蠍

小人:巨蟹

第10名：金牛座

工作注意氛圍，情感主動外出

金牛座的朋友們，在職場上的工作運勢還不錯，這段時間要注意與人合作的氛圍，有時急性子的你會沒辦法忍受伙伴慢工出細活的態度，所以建議在與合作過程需多點耐心的應對與包容。

單身的金牛們，下半月的桃花機緣容易發生在志同道合的場所，如大行活動社團這類的場合，會遇到還不錯的桃花。

下半月你的財運容易有衝動消費的行為，應三思花費金錢。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:淡紫

貴人:水瓶

小人:射手

第9名：水瓶座

工作雜事變多，情感留意職場

水瓶座的朋友們，在下半月的工作運勢會感到事情被排的滿滿滿，會有喘不過氣的情況，因為工作過於繁忙勞累，所以也要特別注意自身的身體健康，容易因為工作太勞累而引發身體不適的情況，記得工作跟休息還是要取的平衡才不會工作效率被影響。

感情方面單身的朋友，下半月桃花跟工作上的人事物較有緣，你在工作上的努力會被欣賞，可加強在工作上的呈現。

下半月財運購物慾會增加，雖說你會精打細算，但買多也是很可觀，記得適量夠用就好，勿貪小便宜買過多。

工作運勢:★★

愛情運勢: :★★★★

幸運色:水藍

貴人:雙子

小人:牡羊

第8名：雙子座

工作較為苦悶，情感忽冷忽熱

雙子座的朋友們在工作運上會感覺較為苦悶，除了工作責任壓力大外，對未來仍容易感到一片茫然，不過下半月份伙伴關係會助你一臂之力，會讓你困難的關卡安全度過，只是此月份想轉換跑道的朋友們，不要輕易變動，如果伯樂牽線那個工作機會自然可參考，切記不要衝動。

在感情方面有對象的雙子朋友們，下半月份與另一伴感情容易忽冷忽熱缺乏協調性的感覺，建議可以多安排旅行出外行程，讓彼此可以放鬆相處增進心靈關係。

財運方面在投資部份要小心處理，不宜野心太強，本未倒置。

工作運勢:★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:紅

貴人:巨蟹

小人:雙魚

第7名：獅子座

工作會有助力，情感多些熱情

獅子座的朋友們下半月工作運勢良好，在工作上會容易有助力出現，也是你發揮的好時機，如工作類型是屬業績型，可在下半月份創下不錯的成績，另外在工作上得到紅利，如想變動工作的獅子們，下半月也會出現介紹的機會，可把握相關機會尋找下一步的可能性。

在情感方面有對象的獅子朋友們下半月份與另一伴較於冷漠互動，彼此會感覺好像走到停滯期會不知下一步要怎麼經營下去，建議要打開心房說出介意的話不宜悶太久而造成雙方失和。

錢財方面要特別留意過去容易有失心瘋消費習慣，現在該養成理智保守，你會發現存的錢會愈來多。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★

幸運色:咖啡

貴人:處女

小人:雙子

第6名：處女座

工作戰鬥十足，情感桃花增多

下半月處女座朋友們在工作上會特別的有戰鬥力，對於自己的成就表現特別有企圖心想要展現，如果你目前所著手的事是小事，但你最好也把他當成一件重要的事處理，當你愈看重他事後的發酵會愈讓你想不到，用心作美好的事物就會跟著你。

單身的處女朋友們，下半月桃花運強 如想發展新戀情的朋友們，可多安排與朋友或出遊的機會，你的桃花會在玩樂中的場合出現，但不要太貪心曖昧太多人哦。

錢財方面，本月份容易有花費超支的現象，應發揮你的精打細算，才能適宜的理財。

工作運勢:★★★★

愛情運勢: :★★★

幸運色:綠色

貴人:天秤

小人:金牛

第5名：天蠍座

工作事倍功半，情感易有紛爭

天蠍的朋友們，下半月工作運會有還不錯的表現，你在工作資源上會穫的協助，讓你在工作上事倍功半，在工作職場上如想讓自己更上一層樓，適合加強專業技能，進修對你來說是最好的時機點，如有想轉換工作跑道的朋友們，可多留意跟外商外資或海外性質的工作，若有機會往海外發展是個不錯的選擇。

在情感方面有伴侶的天蠍朋友們，本月份要多注意與另一伴溝通情況，會容易有小紛爭與口角，各退一步會讓事情更清晰。

錢財方面正財運旺，適合在工作上展現好表現以穫得最佳福利的時機點，好好把握。

工作運勢:★★★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:金黃色

貴人:射手

小人:雙魚

第4名：射手座

工作表現不俗，情感多些包容

工作方面下半月射手座的朋友們，工作上表現不俗，你在工作上表現亮眼，行動力極佳，但也因為容易會有亮眼表現而讓人有樹大招風的印象，避免不必要的口舌之爭，除了好好工作外，也要留意職場上的人際關係，這樣才能得到雙贏的結果。

情感方面有對象的射手朋友們，要留意下半月容易在金錢價值觀上與另一伴有意見，如想給對方良心建議，要先確保對方是否準備好聽你說才告知。

錢財方面，本月份對金錢上會比較計較的心態，作人適度的大方反而會讓財運更亨通。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★

幸運色:灰色

貴人:魔羯

小人:獅子

第3名：雙魚座

工作新的啟發，情感逐漸增溫

下半月份魚兒們在工作運上，會有一些新的啟發，對新的下一步有新的想法與規劃也有機會覓得良師，從良師身上學到一些經驗與技能，這個月份很適合與伙伴關係多交流相處，這對工作上會有絕大的幫助，另外上司在下半月也會看重你的表現，也是最好的展現時機可多多利用。

感情方面有交往對象的魚兒們，可多安排與家人共同出遊的活動，不但兩人感情增溫也可以讓彼此家人對感情上的認同，會是一個好機會，單身的朋友們本月的桃花市場需多參與大型的活動比較有機緣遇到，如路跑社團或共同學習進修團體會在這裡面找到知音。

財運方面下半月份容易花在吃喝玩樂的預算過多，所以要稍為斟酌這方面的花費，以免月底苦哈哈。

工作運勢:★★★★★

愛情運勢:★★★★

幸運色:黑色

貴人:雙魚

小人:魔羯

第2名：天秤座

工作撥雲見日，情感小心慎選

天秤座朋友們在下半月份在工作上，會有不錯的表現，先前不確定感會在下半月份慢慢有撥雲見日的感覺，愈來愈清晰自己的方向在那，也懂的如何運用自己的優勢在工作上表現，但要特別留意的部份還是要注意到跟職場上的人際關係，人際關係良好會對你的事業加分，如果人際關係有困難容易會受到一些阻礙，所以想要讓工作事業更順暢，記的要打好職場上的人際關係會對你大加分。

情感方面有對象的天秤們容易對另一伴產生不信任感，也許跟過往的不開心的經驗有關，容易影響這個月與情人的相處，要多留意別讓過去負面經驗影響當下感情。

單身的朋友們，下半月桃花容易有曖昧對象出現，但還是建議小心慎選，因容易遇見不好的桃花。

在財運部份，容易有意外之財 但也有可能會有意外損失所以還是要小心荷包。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★

幸運色:暗紅色

貴人:天秤

小人:天蠍

第1名：巨蟹座

工作表現變多，情感穩定加溫

本下半月巨蟹朋友們，會有許多工作的表現機會，也因為工作或額外兼職機會多，所以要好好慎選這一波的機會，因為好的機會，會讓你的事業更亮眼，不好的機會反而會有拖累你的情形，另外也要衡量自己的能力與體力，如果負擔太多工作量會讓你有吃不消的感覺，所以建議盡量找對你是優質加分的工作機會，不要太貪心想一次全包，這樣反而會耗損你的精氣神。

在感情方面有對象的巨蟹朋友，與另一伴的感情穩定加溫可說是事業愛情兩得意。

財運方面，正財、偏財皆旺，可利用本月份的好時機多作理財相關事宜。

工作運勢:★★★★

愛情運勢:★★★★

幸運色:粉紅色

貴人:水瓶

小人:牡羊