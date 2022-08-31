每日星座運勢／雙魚今日貴人運不錯 應懂投桃報李

2022-08-31

牡羊座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

金牛座

短評：能言善道，易吸引異性的目光。

【整體運★★★☆☆】

嘴巴說個不停，很懂得接續他人的話題，氣氛很快會被你炒熱，也因此受到異性的關注，單身者可望被不錯的異性看中。工作上能確保進度，但沒有明顯進步，應多利用人際關係上的優勢，會有意外收穫。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與情人之間很有默契，若能時常製造一些驚喜，感情生活會更有情趣。

【事業運★★★☆☆】

具有時效性的工作任務較多，需要投入更多的精力，吃苦耐勞者易有收穫。

【財富運★★☆☆☆】

容易亂花錢，或興起下賭注的念頭，最好不要玩金錢遊戲，免得不賺反耗財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：壓力較大，覺得不堪負荷。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

【愛情運★★☆☆☆】

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

【事業運★★★☆☆】

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，只求穩重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

【財富運★★★☆☆】

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：心情愉悅，好運氣大大增強。

【整體運★★★★☆】

愛情要來擋也擋不住，就算不想談戀愛，內心還是感覺很甜蜜！多與長輩接觸，容易學到理財小竅門，對擔負家計、持家者幫助不小。工作量較大，但積極的態度能讓你感到充實。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動參加團體活動就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦型的工作，分內之事做完時，不妨提早規劃往後的進度。

【財富運★★★★☆】

多留意市場動態及媒體訊息，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

處女座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 玉髓紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

【整體運★★★★★】

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

【愛情運★★★★☆】

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

【事業運★★★★☆】

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

【事業運★★★★☆】

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

【財富運★★★☆☆】

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：提防身邊的陌生人。

【整體運★★★☆☆】

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人的圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花較弱，容易沉浸於過往，難以敞開心扉，對愛抗拒。

【事業運★★★★☆】

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到長官的重視。

【財富運★★★☆☆】

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

【整體運★★★★☆】

情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，容易感動，有同情弱者的傾向，很受異性青睞。

【事業運★★★☆☆】

工作上不會有大的變動，按部就班的進行就可以了。工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

【財富運★★★★☆】

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

【超多人算】你和他為何沒進展？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】