每日星座運勢／巨蟹單身多出門走動 製造戀愛機會

2022-08-30

牡羊座

短評：心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻顯得寂寞又孤單。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦筋的事務，也特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相信自己的主張。

【整體運★★☆☆☆】

看到身邊的人都成雙成對，今日倍感孤單，不妨主動約對方出來走走，關係易有突破。一貫的工作作風，今天看來並不合適，不妨做一下調整，會有不錯收效。財運不佳，不可盲目投資，以免造成重大的損失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多表現安靜、平和的一面易吸引異性；戀愛中的人多與戀人互動可更瞭解對方的想法。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，有得過且過的傾向，應及時調整，別太放縱自己唷！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：正西方向

處女座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：生活重心有所偏移，要小心兼顧！

【整體運★★★★☆】

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

【事業運★★★★☆】

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

【財富運★★★★☆】

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 咖啡棕

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：今天財運較低，入市須謹慎。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

【愛情運★★☆☆☆】

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

【事業運★★☆☆☆】

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

【財富運★★★☆☆】

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

短評：紙包不住火。

【整體運★★★☆☆】

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

【事業運★★★★☆】

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

【財富運★★★☆☆】

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：委曲求全也需要適時表達出來。

【整體運★☆☆☆☆】

為了顧慮到對方感受而壓抑自己，卻不能得到情人的理解，有些灰心喪氣；商務洽談者與人談判交涉時，最好採取低姿態，比平常顯得恭敬的態度更能讓CASE進展順利；財運不錯，有錢財進帳。

【愛情運★☆☆☆☆】

情感需求強烈，但是不易獲得滿足，容易對伴侶有太多挑剔，小心惹怒對方。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業上呈現低潮狀態，除了腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢易看不開，輸不起，還是少點金錢遊戲方能遠離焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：工作快樂，但是財運不樂觀。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。財運較弱，股票被套牢的機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

【愛情運★★★★☆】

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方學著獨立才好喔！

【事業運★★★☆☆】

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難圓滿實現。

【財富運★★☆☆☆】

今日腦力思考頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

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