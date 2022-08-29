每日星座運勢／水瓶工作機會藏危險 宜三思而後行

2022-08-29

牡羊座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

金牛座

短評：好運旺旺來，連走路都有風。

【整體運★★★★☆】

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

【愛情運★★★☆☆】

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

【財富運★★★★☆】

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：運勢較弱，各方面都不太順遂。

【整體運★★☆☆☆】

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

【財富運★★☆☆☆】

無事少外出，以免亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：不要畏懼困難，要勇敢向前。

【整體運★★★☆☆】

工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。

【愛情運★★★☆☆】

閒暇之時多與另一半互動，經過一番嬉戲打鬧會感覺很溫馨，彼此的心也會更貼近。

【事業運★★☆☆☆】

多與經驗豐富的前輩交流，在他們的幫助下，工作危機才有可能化解。

【財富運★★★☆☆】

雖然周轉錢財的功夫還不錯，但小心夜路走多了會遇到鬼。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：一點小提示就能讓你想到好點子。

【整體運★★★☆☆】

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

【財富運★★★☆☆】

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 鉑金灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：有計劃就要有所動作。

【整體運★★★☆☆】

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

【愛情運★★★★★】

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：正北方向

天秤座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心情開朗，看什麼都覺得順眼。

【整體運★★★★☆】

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★★】

今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。

【事業運★★★★☆】

顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。

【財富運★★★★☆】

今天你在賭場上敢下大注，在氣勢上輕易就贏過了賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

射手座

短評：退一步海闊天空。

【整體運★☆☆☆☆】

和戀人間各執己見，雙方都不願意退讓，極易捲入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，能從中獲得不少收獲；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的喔！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢運作上易出狀況，手頭吃緊。可尋求親友金援，以解燃眉之急。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 珠貝白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：顧好眼前，活在當下。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

【愛情運★★★☆☆】

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：會收到愛的神秘禮物。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

【財富運★★★☆☆】

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

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