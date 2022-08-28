每日星座運勢／牡羊交易多留意帳單 小心錢財糾紛

2022-08-28

牡羊座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 秋葵綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：春風得意，易遇良緣。

【整體運★★★☆☆】

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

【愛情運★★★★☆】

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

【事業運★★☆☆☆】

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

【財富運★★★☆☆】

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

【整體運★★★☆☆】

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢了解你吧。

【事業運★★★☆☆】

事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。

【財富運★★☆☆☆】

消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

獅子座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財富運★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：今日情緒較為愉悅。

【整體運★★★★☆】

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

【財富運★★★☆☆】

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

【整體運★★★☆☆】

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你思路更加清晰。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生摩擦，為小事而爭吵。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

【財富運★★★☆☆】

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

射手座

短評：心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

【整體運★★★★☆】

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

【愛情運★★★★☆】

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

【財富運★★★☆☆】

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：擁有幸福的負擔。

【整體運★★★☆☆】

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

【愛情運★★★★☆】

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

【事業運★★★☆☆】

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

【財富運★★☆☆☆】

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 薔薇粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：有心想事成的愉悅感。

【整體運★★★★★】

與人交際頻繁的一天，不管是對熟識的人還是陌生人，你都能表現出熱情的一面，給他人帶來好心情，你的人緣也不斷得到提升。有機會參加朋友聚會，不妨帶著另一半，讓對方融入你的交友圈中，對兩人的關係有促進作用。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的言行舉止與穿著打扮，很容易博取異性的好感；戀愛中的人約會較頻繁。

【事業運★★★★☆】

享樂慾望增高，渴望吃美食、穿名牌衣服，偶爾放縱一下無妨，但別太過火喔！

【財富運★★★★★】

有機會可以嘗試合夥投資，在可信賴的親友幫助下，可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

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