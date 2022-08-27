每日星座運勢／摩羯好好把握好桃花 勿打扮得花俏

2022-08-27

牡羊座

短評：不太能得到他人認同，少說為宜。

【整體運★★★☆☆】

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

【事業運★★☆☆☆】

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

【財富運★★★★☆】

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

【整體運★★★☆☆】

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

【愛情運★★★☆☆】

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

【事業運★★★★☆】

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

【財富運★★★☆☆】

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙子座

短評：外出機會多，感受豐富多采的生活。

【整體運★★★☆☆】

今天有時間陪伴另一半，公園、遊樂場都是約會的不錯選擇，彼此都會有快樂之感。傍晚有機會經朋友介紹而結識一些新朋友。晚上可收集一些報刊雜誌上的新聞，增加茶餘飯後的話題。

【愛情運★★★☆☆】

保持心情開朗，自然大方的與異性相處，可提升戀愛運。已婚者彼此多溝通，以免感情變淡。

【事業運★★☆☆☆】

處理事務的過程中容易遇到一些小麻煩，面對突如其來的變動應懂得隨機應變。

【財富運★★★☆☆】

財運平穩，如果到銀行貸到一些款項，能得到合理的利用。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 薰衣草紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：顯得迷糊又健忘的一天。

【整體運★★★☆☆】

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

【事業運★★☆☆☆】

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

【財富運★★★★☆】

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：精神交流讓自己受益匪淺。

【整體運★★★★☆】

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

【愛情運★★★☆☆】

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

【財富運★★★★☆】

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

處女座

短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

【整體運★★★☆☆】

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

【愛情運★★★★☆】

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

【事業運★★★☆☆】

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

【財富運★★★☆☆】

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情順暢的一天，諸事順意。

【整體運★★★★★】

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

【愛情運★★★☆☆】

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

【事業運★★★★★】

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

【財富運★★★★☆】

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：三思而後行讓你大有收穫。

【整體運★★★★★】

投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

【事業運★★★★☆】

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

【財富運★★★★☆】

有不勞而獲的機運，例如：中獎、得禮金、分紅等，頗能知足，不貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

射手座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 白鋼銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：心情不錯，適合與朋友談心。

【整體運★★★★☆】

運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。

【愛情運★★★★☆】

愛情甜蜜，彼此都能為對方付出；單身者別太注重麵包，愛情需要一點感性。

【事業運★★★★☆】

衝勁十足，很快就能超越同伴，實力真是不可小覷。志在必得，易無往不利。

【財富運★★★☆☆】

生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

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