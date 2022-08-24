每日星座運勢／獅子面對眾多的意見 應該有所選擇

2022-08-24

牡羊座

短評：特別需要冷靜的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很糟，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★☆☆☆】

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：捨己為人，願意付出。

【整體運★★☆☆☆】

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

【愛情運★★★☆☆】

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

【事業運★★☆☆☆】

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

【財富運★★☆☆☆】

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 青金石藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：愛情走到盡頭，應學會放手。

【整體運★★★★☆】

苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：對待身邊的人應真心。

【整體運★★☆☆☆】

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

【愛情運★★★☆☆】

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

【事業運★★★☆☆】

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

【財富運★★☆☆☆】

財神隱遁，求取正財不易之運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

【整體運★★★★☆】

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

【愛情運★★★★☆】

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

【事業運★★★★☆】

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：西北方向

天秤座

短評：投資缺乏激情。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

【事業運★★★☆☆】

有機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會同時也是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

【財富運★★★☆☆】

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：停下腳步是為了走更長遠的路。

【整體運★★☆☆☆】

連單戀都感覺很幸福，今天會有機會打破這種靜止的甜蜜感哦！財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區；工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半少用命令的口吻，應採取平和理性的溝通方式，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★☆☆☆☆】

難有錢財進帳的一天，切勿玩金錢遊戲，以免損失慘重。可多向有經驗人士學習投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：財運不錯，有機會賺取異性財。

【整體運★★★★☆】

今天你與異性特別有緣，無論是工作或是生活，都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻殷勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，可因人際關係而獲得財源。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過仍應秉持快樂的心情工作，趁著休息時間與同事互動，你會感到更開心。

【財富運★★★★☆】

上班族表現優秀者，可向上級長官提出加薪要求，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：萬事如意，易被照顧。

【整體運★★★★★】

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 咖啡棕

開運方位：正北方向

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