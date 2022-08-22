每日星座運勢／金牛長輩是最好老師 工作有所突破

2022-08-22

牡羊座

短評：下定了決心，只管行動就好。

【整體運★★★★☆】

另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽，氛氛濃厚，懂得用心經營人際關係，你會更得人心。

【愛情運★★★★☆】

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，很快又能調整好情緒。

【事業運★★★★☆】

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，比較適合做規劃，可在人際關係上面多下點功夫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 遠洋藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：長輩是最好的老師。

【整體運★★★★★】

桃花運頗旺，單身者去參加聯誼，將有機會結識情投意合的異性；收入穩定，先前的投資品項可繼續持有，但不可孤注一擲，避免承擔較大的風險；遇到困難可與長輩求援，會讓你茅塞頓開，工作上有所突破。

【愛情運★★★★★】

在面對心儀的對象時，多多流露你的欣賞之情，不著痕跡地誇讚對方，可拉近彼此距離。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢比較在乎，得失心重了點。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：多注意休息。

【整體運★★★☆☆】

借助輕柔的音樂來釋放高度緊張的神經，是你今日最為有效的休閒方式；憑藉對財經資訊的敏銳捕捉，銀行的存款數字有所增加；職場人士亦能圓滿地解決手頭上的工作。

【愛情運★★☆☆☆】

今天不是約會的好時機，小心不要聊到彼此都敏感的話題。

【事業運★★★☆☆】

上班族加強人際關係，可為事業發展鋪路。

【財富運★★★★☆】

主動與人合作，你會獲得更多的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：把握眼前最重要。

【整體運★★★★☆】

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半能站在同一陣線，齊心協力又相互支持，共同抵抗外來的壓力。

【事業運★★★★☆】

學習動力強，心態平和，有利進修，可多閱讀專業技術方面的書籍，能快速領悟，對目前的工作也有明顯的促進作用。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機核算近日的收支狀況吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 秋葵綠

開運方位：正南方向

獅子座

短評：注意飲食營養的搭配！

【整體運★★★★☆】

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

【愛情運★★★★☆】

交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。

【財富運★★★★☆】

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 雪花銀

開運方位：東南方向

處女座

短評：多替對方想想。

【整體運★★★☆☆】

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人需要好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生答題的數量和水準都會有所提高。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者不要太黏著另一半，可適時表達需求，但也要尊重對方，給對方空間。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

【財富運★★★☆☆】

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

天秤座

短評：固執的人很難有進步。

【整體運★★☆☆☆】

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣，以免造成僵硬的局面。在工作上容易暴露固執的一面，多聽上司和同事的意見，才能有進步。單身者難有愛情際遇，耐心等待緣分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在關心異性時注意分寸，小心對方會錯意；已婚者買些小禮物送給對方，能增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

業務繁重，如果像無頭蒼蠅一般到處亂撞，易白忙一場。要理清頭緒，虛心請教。

【財富運★★★☆☆】

凡事操心操勞會讓身體吃不消，賺錢要緊，身體健康也得注意。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：光想不做而失去機會。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：好運暗藏在細節裡。

【整體運★★★☆☆】

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

【事業運★★★☆☆】

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

【財富運★★★☆☆】

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

【事業運★★★☆☆】

工作難以推進，不妨找同事聊聊，尋求幫助，可有效解決難題。

【財富運★☆☆☆☆】

財運較弱，情緒不穩，應暫停投資行動，勉強為之，判斷錯誤的機率很高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

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