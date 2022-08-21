每日星座運勢／天蠍向外活動有好運 辛苦耕耘得財

2022-08-21

牡羊座

短評：異性緣佳，是談情說愛的好日子。

【整體運★★★★☆】

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收穫。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

【財富運★★★☆☆】

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：愛情不如想像中的完美。

【整體運★★★★☆】

步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。

【愛情運★★★☆☆】

單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。

【事業運★★★☆☆】

忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！

【財富運★★★★☆】

因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：多關心另一半。

【整體運★★★☆☆】

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

【事業運★★★★☆】

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

【財富運★★☆☆☆】

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：正北方向

獅子座

短評：有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

【整體運★★★★★】

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

【愛情運★★★★★】

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

【事業運★★★★☆】

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：有機會發揮專長與才藝。

【整體運★★★★☆】

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！例如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

【愛情運★★★★☆】

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

【事業運★★★☆☆】

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

【財富運★★★★☆】

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會頗多，很是令人羨慕。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天秤座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

【整體運★★★★★】

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

【事業運★★★★★】

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

【整體運★★★☆☆】

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

【事業運★★☆☆☆】

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

【財富運★★★☆☆】

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 薰衣草紫

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：人間自有公道，付出終有回報。

【整體運★★★☆☆】

渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。

【愛情運★★★☆☆】

顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。

【財富運★★☆☆☆】

心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：愛情要多增加點溫度。

【整體運★★★★☆】

和戀人在一起，你表現得有些冷漠，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

【愛情運★★★☆☆】

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

【事業運★★★★★】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

【財富運★★★★☆】

有一些意外之財，數目不是很大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友娛樂性質的的玩玩，賺點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

【愛情運★★★☆☆】

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

【事業運★★★★★】

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

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