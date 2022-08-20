每日星座運勢／處女善解人意樂助人 人氣迅速上升

2022-08-20

牡羊座

短評：適合約會，愛情進展不錯。

【整體運★★★☆☆】

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

【愛情運★★★★☆】

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

【事業運★★☆☆☆】

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

【財富運★★★☆☆】

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

【整體運★★★☆☆】

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

【愛情運★★★★☆】

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★★☆☆】

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 鈦晶金

開運方位：正南方向

雙子座

短評：處事時要慎重為之。

【整體運★★★★☆】

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

【愛情運★★★★☆】

容易得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

【事業運★★★☆☆】

注意休息，放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升競爭力，才會有更大的進步喔！

【財富運★★★★☆】

偏財運較旺，但不宜刻意追求，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：異性緣佳，是表白的好日子。

【整體運★★★★☆】

走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，戀愛中的人不妨多安排約會，讓彼此都感受到對方的情意綿綿。

【事業運★★★★☆】

有時候聽聽家人朋友的意見，會讓你豁然開朗，還能想通一些困擾你多時的問題喔！

【財富運★★★☆☆】

有錢可賺，但頗為艱辛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 苔蘚綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 石榴紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：尊重別人也是尊重自己。

【整體運★★★★☆】

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

【愛情運★★★★☆】

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

【財富運★★★★☆】

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：過開心的一天。

【整體運★★★☆☆】

偶爾當個討眾人歡心的開心果，也是炒熱場子氣氛不可或缺的角色，它將為你聚集更多人脈與運勢；艷遇發生率很高，但也容易讓你陷入兩難的境地；對成功的慾望，無時不在激發你奮鬥的熱情。

【愛情運★★★★☆】

外界的誘惑較多，已婚者應加強自制力；單身者約會的機會較多，應有所取捨。

【事業運★★★☆☆】

休閒時間充足的一天，假日不妨陪同家人到郊外或是公園逛逛，會感到非常輕鬆快樂喔！

【財富運★★★☆☆】

過大過多的消費，讓你在經濟上感到力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正東方向

射手座

短評：一切都往好的方向發展。

【整體運★★★★☆】

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

【愛情運★★★★☆】

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

【事業運★★★★☆】

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

【財富運★★★★☆】

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

【整體運★★★☆☆】

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半相處甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業訊息。

【財富運★★★☆☆】

對於道聽塗說得來的投資訊息，不可全信，只可參考。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：辛勤耕耘的果實有拱手相讓的危險。

【整體運★★★☆☆】

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

多留意他人的意見，你會吸收到更多的想法和資訊，很多事情的發展也會越來越好。

【財富運★★☆☆☆】

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：桃花運旺盛。

【整體運★★★★☆】

單身者不要老待在家中，外出走走就有機會俘獲愛情。財運平平，需要提防陌生人的好意，有些好意後面隱藏的是金錢陷阱，失去的反而比得到的多。學習力強，積極性也頗高，去書店轉轉，能夠找到實用的書籍來充實自己。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，也容易發生曖昧不清的關係。若沒有戀愛的想法，請盡快與對方保持距離。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，應採取積極主動的態度，在穩定中求發展；多向他人學習，提高能力。

【財富運★★★☆☆】

善心大發時，出手闊綽，錢財流失較快。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 石榴紅

開運方位：西南方向

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