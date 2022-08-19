每日星座運勢／雙子團隊合作是事業 突破關鍵所在

2022-08-19

牡羊座

短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 玉髓紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

【整體運★★★☆☆】

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

【事業運★★★★☆】

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

短評：團隊合作是事業突破的關鍵所在。

【整體運★★★★☆】

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人適合約會，感情進展快速；已婚者多花點時間相互交流，可讓心靈得到慰藉。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度！

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，不妨趁今日去買一點喜歡的東西或是出門遊覽一下；反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：靈活變通的態度是你所需要的。

【整體運★★☆☆☆】

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

【事業運★★★☆☆】

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

【財富運★★☆☆☆】

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

短評：情緒低落，有種逃避的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★☆☆☆☆】

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作再忙，也不能冷落了對方。

【整體運★★★★☆】

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的諒解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方一些關懷，否則事業、愛情也會兩頭誤；財運不順，出門得當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

【愛情運★★★★☆】

單身者桃花在外，多參與戶外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

【事業運★★★☆☆】

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時不吝付出所得的回報。

【財富運★★★☆☆】

合理安排時間，可考慮兼差，會有不錯的額外收入。不過，花錢較隨興，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 玉髓紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：主動關懷他人。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

【愛情運★☆☆☆☆】

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

【事業運★★★★☆】

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

【財富運★★★☆☆】

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：思念成為甜蜜的契機。

【整體運★★★☆☆】

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別溫暖。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心裡少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

【愛情運★★★☆☆】

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

【事業運★★☆☆☆】

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

【財富運★★★★☆】

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：精神不振，易感疲憊，注意調整作息。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不佳，易沉浸在自我的世界裡，有時說話比較急。在和同事、朋友互動時，表達措辭要小心，多顧及對方感受。有許多接觸異性的機會，娛樂的時間增多，但要談情說愛還需深入交往才行。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

【事業運★☆☆☆☆】

今天很適合閱讀，從書籍中可讓你找到內心的寧靜，還會有新的感悟，對工作有益。

【財富運★★★☆☆】

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：適合與人互動的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

【事業運★★☆☆☆】

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

【財富運★★★☆☆】

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：機會靠自己創造。

【整體運★★☆☆☆】

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際關係頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較優渥的薪水會讓你們過的很順利。

【愛情運★★★☆☆】

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

【財富運★★★☆☆】

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 萊姆黃

開運方位：西南方向

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