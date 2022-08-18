每日星座運勢／牡羊得財時見好就收 注意職場協調

2022-08-18

牡羊座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，不宜接觸與錢相關的事物。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

雙子座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：被溫暖的感覺所包圍。

【整體運★★★★☆】

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入了解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒有什麼大不了。

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★☆☆】

進財頗為順利的一天，有機會得到貴人幫助並提供賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

處女座

短評：人氣上升，社交活動是開心的時刻。

【整體運★★★☆☆】

見多識廣者，今天有機會表現口才，扮演傳道者的角色，七分知識加上三分幽默，吸引眾人目光。單身者稍微留心，就會發現異性投來的強力電波。投資運一般，採取動靜皆宜的操作方式，才有希望得到更多回報。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？今天就是好時機，與另一半安排一次甜蜜的旅遊吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施加一點壓力就會讓你感到渾身不自在。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，有入不敷出的情況，借錢給朋友應有自己的底限，以免遭受損失唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：備好糧草，有所準備再出發。

【整體運★★☆☆☆】

商談的對象會趁隙提出無理的要求。調整好心態，多想想以前成功的案例。要鬥智鬥勇，十八般武藝都搬出來靈活運用，方能扭轉局面。今天在裝扮方面不宜穿得太誇張，套裝最好，給人精明幹練的感覺。

【愛情運★★★☆☆】

單身者身邊時常圍繞著異性，但多為吃喝玩樂的夥伴，想戀愛還應擦亮眼睛。

【事業運★★☆☆☆】

按部就班地工作，還需要多動腦，改進工作方法會有更多的收穫。

【財富運★★☆☆☆】

錢都花在享受上，對外人斤斤計較！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：合理利用有利時機。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你與戀人愛起來如火如荼，但只要一方感到不悅，就會互相馬上跌入感情的冰雪中，過了很久才能重歸於好，甜蜜如初。

【事業運★★☆☆☆】

疑心過重，過於敏感，缺乏必要交流，工作中會出現阻礙。信任拍檔，你們的工作才會順利進行。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，會有所積累，但是過程會比較辛苦。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：別把事情想得太糟糕。

【整體運★★★★☆】

今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。

【愛情運★★★★☆】

走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 雪花銀

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：無奈與追求共存，思想在爭論。

【整體運★★★☆☆】

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

【愛情運★★★☆☆】

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

【事業運★★★☆☆】

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

【財富運★★★★☆】

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：注意自己的儀表，給人留下好印象。

【整體運★★★★☆】

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平和日，有些許外力的小干擾，不妨放對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

吉星高照，特別是從事文職或者創作行業的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。業務工作者應加強和老客戶互動，可有不錯的斬獲。

【財富運★★★★☆】

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

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