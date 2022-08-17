每日星座運勢／巨蟹愛情把握好分寸 別輕易下賭注

2022-08-17

牡羊座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：享受平靜日子帶來的快樂。

【整體運★★★★☆】

熱戀雖已成過往，但彼此的依賴越顯得強烈，平淡中真情流露。財運不錯，業務人員憑著精明的頭腦以及過人的實力，生意洽談成功的機率極高，會為自己帶來豐厚的收益。有趣的娛樂節目，是讓身心放鬆的好方法。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷呢！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，適合將人脈資源重新整合，以助日後的事業發展。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可以小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：做好自己的事，少管閒事。

【整體運★★☆☆☆】

在同事的言詞還沒有明確表達清楚之前，若是你聽錯話會錯意會令你很難堪。與異性朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間就能從中發現投資的新方向。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，雖然有心動的感覺，但戀情進展不易；已婚者容易感受到另一半的強勢。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可，可是你依然必須秉持吃苦耐勞的精神來打理一切！

【財富運★★★☆☆】

花錢相當隨興，多用在享受、玩樂、旅遊上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

【愛情運★★★★☆】

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

【財富運★★★☆☆】

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：微笑將是你的招牌。

【整體運★★★★☆】

今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日應多約會增進感情。宜到遊樂場、電影院等輕鬆的環境約會、談情說愛。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，積極進取，有所堅持，才能在工作中看到希望，有所收穫。

【財富運★★★★☆】

打起精神做生意，大訂單其實離你不遠了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

處女座

短評：事情進展不順，有延遲的傾向。

【整體運★☆☆☆☆】

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

【財富運★★☆☆☆】

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 芒果黃

開運方位：正東方向

天秤座

短評：多注意人際關係的保持和維護。

【整體運★★★★★】

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★☆】

有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

【整體運★★★☆☆】

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

【愛情運★★★☆☆】

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

【事業運★★☆☆☆】

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群策群力才能獲勝。

【財富運★★★☆☆】

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：端正理財態度。

【整體運★★★☆☆】

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

【財富運★★★☆☆】

出門少帶現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：計較太多只會讓自己活得很累。

【整體運★★☆☆☆】

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，很容易衝動發怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上哦！

【事業運★★☆☆☆】

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

【財富運★★★★☆】

有正財、偏財兩得意的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心態好，自然覺得事事如人意。

【整體運★★★★☆】

另一半時髦的打扮，讓你的眼前為之一亮，會不由自主地想再深入認識對方。有機會參加朋友的派對，憑著你出色的言談，引來了眾人的目光，有機會在朋友介紹下，認識不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者難有機會結識異性朋友，可請親友幫忙介紹；有伴侶者感情生活多波折，易爭吵。

【事業運★★★★★】

事業運勢正旺，靈感豐富，點子多多，可憑著豐富的創意建立工作上的成就感。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子的投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：不可強求他人辦事，理性看待為好。

【整體運★★☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

【事業運★★★☆☆】

渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

【財富運★★☆☆☆】

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 水晶紫

開運方位：正北方向

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