每日星座運勢／獅子先前投資可望在 今天嚐到甜頭

2022-08-16

牡羊座

短評：有異性主動邀約，感情進展順利。

【整體運★★★★☆】

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

【愛情運★★★★★】

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★☆】

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：有明確的堅守方案才能可望扭轉財運。

【整體運★★☆☆☆】

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

【愛情運★★★☆☆】

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

【事業運★★★☆☆】

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較尖銳，在工作中難得助力。

【財富運★☆☆☆☆】

財運暗淡，守成為主，不強求。不妨買些管理、財經相關的書籍來看，學習投資不虧本。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

【愛情運★★☆☆☆】

會有一點脾氣，容易把工作上的不滿情緒，發洩在另一半身上，點燃對方的怒火。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，有點煮熟的鴨子飛了的感覺。放下得失心，工作才會快樂些。

【財富運★☆☆☆☆】

期望在現實面前變得越來越遠，意外的情況將讓你措手不及。你應加強把握全局，減少意外狀況的發生。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 竹葉青

開運方位：正東方向

獅子座

短評：值得慶賀的一天。

【整體運★★★★★】

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

【財富運★★★★★】

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：戶外休閒能緩解疲勞。

【整體運★★★☆☆】

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

【愛情運★★★☆☆】

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 深海藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：感受到阻力，有點力不從心。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的關係發生微妙變化，難以瞭解對方的心思，若放任不理，矛盾會不斷擴大。下午運氣較弱，工作要細心一些，稍有疏忽就會出錯。有貴人指引發財之路，注意把握。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運普通，對另一半的態度不要太強硬，那只會引起對方的不滿情緒。

【事業運★★☆☆☆】

顯得敏感，對小小失誤都會後悔不已。過去的事就別再多想，否則只會阻礙你前進的步伐。

【財富運★★★☆☆】

奇怪，就是存不了錢。今天扮演散財童子。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：西北方向

射手座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：與長輩相處也要講究方式。

【整體運★★★☆☆】

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

【財富運★★☆☆☆】

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 桐花白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：有不錯的表現機會。

【整體運★★★★☆】

今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！

【愛情運★★★★☆】

已婚者對感情生活表現的較平淡，顯得不夠積極；對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣；要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

投資上，很適合與人合作交易喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

【整體運★★☆☆☆】

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

【事業運★☆☆☆☆】

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

【財富運★★☆☆☆】

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 寶石藍

開運方位：西南方向

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