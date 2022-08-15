每日星座運勢／射手勇於爭取得好運 異性緣相當好

2022-08-15

牡羊座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：平靜的一天，知足則易感到愜意。

【整體運★★★★☆】

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少；不過，可別玩過頭哦！

【愛情運★★★★☆】

適合戀愛的日子，只要三言兩語就能激起兩人愛的火花。此外，你渴望近距離的接觸，讓兩人關係快速進展，但在相處過程中也要保持耐心才行。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，若能秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你倍感開心。

【財富運★★★☆☆】

今日有損財跡象，購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

雙子座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★☆】

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

【愛情運★★★★★】

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【財富運★★★☆☆】

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：面對工作信心十足。

【整體運★★☆☆☆】

今天與情人相處的時間不多，但你們的感情並不會淡化；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；先前提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

【愛情運★★☆☆☆】

感情進展頗為順利，有伴侶者遇事多與另一半商量，以免引起對方的誤會。

【事業運★★★☆☆】

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：焦躁的情緒讓你感到不安。

【整體運★☆☆☆☆】

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

【愛情運★☆☆☆☆】

很容易受到異性誘惑，少應酬、多與伴侶互動，可有效減少感情困擾。

【事業運★★☆☆☆】

工作處在狀態外的一天，在迷迷糊糊之下，小錯誤接二連三發生的機率高。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天秤座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：相當順利的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。

【整體運★★★★★】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，可讓你在對方心目中增加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精彩的表現。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能讓工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度強，有利推行新的理財計劃，放手一搏可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

射手座

短評：勇於爭取者可得好運。

【整體運★★★★☆】

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過，也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，應果斷下決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信，就能彰顯才能。

【愛情運★★★★☆】

異性緣相當好的一天，特別容易得到異性朋友的關心與照顧。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的領域，工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，要注意金錢上可能會有大量流通情形；花錢上也顯得海派、衝動，控制不佳時，則有亂花錢的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 金桔綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：宜靜不宜動，急於求成易出錯。

【整體運★★★☆☆】

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

【事業運★★★☆☆】

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 祖母綠

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：工作機會多，但也面臨挑戰。

【整體運★★★☆☆】

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

【愛情運★★★☆☆】

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

【事業運★★★☆☆】

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：學習積極性很強。

【整體運★★★☆☆】

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

【財富運★★★☆☆】

把握好大方向，穩中求進步。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

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