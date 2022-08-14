每日星座運勢／金牛要留意身心健康 工作不要分心

2022-08-14

牡羊座

短評：愛美之心人皆有之。

【整體運★★★★★】

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

【事業運★★★★☆】

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

【財富運★★★★★】

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

金牛座

短評：留意身心健康是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶有助消化的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心小摩擦被激化喔！

【事業運★★★☆☆】

精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

雙子座

短評：起伏的情緒反而是助運的良藥。

【整體運★★★★☆】

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

【愛情運★★★★☆】

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

【財富運★★★☆☆】

做小生意者，可賺取更多意外之財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

【整體運★★★☆☆】

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

【愛情運★★★☆☆】

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

【事業運★★★☆☆】

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

【財富運★★☆☆☆】

宜防精神不佳而造成財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：正北方向

獅子座

短評：用心生活，把握良機。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

單身者易遇到令你心動的對象，會不顧一切地投入愛河；已婚者多抽時間陪陪另一半。

【事業運★★★★★】

頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 玳瑁棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。

【整體運★★★★★】

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。

【愛情運★★★★☆】

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：用壓力化為動力。

【整體運★★★★☆】

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法賺到更多的錢來支付帳單；在外人看來不太相配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

【愛情運★★★☆☆】

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

【事業運★★★★☆】

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：把握尺度很關鍵。

【整體運★★★☆☆】

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

【事業運★★★★☆】

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

不適合變化快速型的金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：成由節儉破由奢。

【整體運★★★☆☆】

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

【愛情運★★★★☆】

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

【事業運★★★☆☆】

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

【財富運★★★☆☆】

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：身體健康，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

【愛情運★★★★★】

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

【事業運★★★☆☆】

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

【財富運★★★★☆】

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

【整體運★★★☆☆】

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。

【財富運★★★☆☆】

失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：戶外的放鬆對身心更有益處。

【整體運★★★☆☆】

你有多久沒放聲大笑、放聲大叫了呢？給自己放鬆放鬆吧，與情人或是朋友去遊樂園瘋玩一陣，過後你會覺得身心舒暢；今天的支出比較大，容易因為喜歡而大買不在預算內的東西，要適當的控制你的購物慾；學生的學習比較輕鬆，可進行一些戶外活動。

【愛情運★★★★☆】

有時間多陪陪另一半，說說你的近況以及工作上的成績，對方會很開心，覺得你重視他喔。

【事業運★★★★☆】

與朋友聚會的機會增加，讓你的交友圈和眼界更為開闊，人脈不斷拓展。

【財富運★★☆☆☆】

挖東牆補西牆，財務破洞會越搞越大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 蕃茄紅

開運方位：正東方向

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