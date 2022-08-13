每日星座運勢／摩羯工作需細心處理 有耐性勿心急

2022-08-13

牡羊座

短評：心情舒暢，在平淡中體會快樂。

【整體運★★★★☆】

今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

【事業運★★★☆☆】

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

【財富運★★★★☆】

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

金牛座

短評：EQ頗高，有利交友。

【整體運★★★★★】

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

【愛情運★★★★☆】

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

【事業運★★★★☆】

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

【財富運★★★★☆】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 遠洋藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心情好，桃花自然來。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

【愛情運★★★★☆】

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

【事業運★★★★★】

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

【財富運★★★★☆】

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

處女座

短評：今天愛神降臨，情緒高昂。

【整體運★★★★★】

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

【愛情運★★★★★】

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

【事業運★★★★☆】

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

【財富運★★★★☆】

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：魅力散發，與異性特別有緣。

【整體運★★★★★】

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

【愛情運★★★★☆】

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

【事業運★★★★★】

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

射手座

短評：知己難求。

【整體運★★★★☆】

易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。

【愛情運★★★★☆】

與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

【整體運★★★☆☆】

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 脆梅青

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：輕鬆愉快的一天，好運連連。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

【愛情運★★★★☆】

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

【事業運★★★☆☆】

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

【財富運★★★☆☆】

有不錯收入，適合藏私房錢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：歡歡喜喜的才會有好運降臨。

【整體運★★★☆☆】

給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

對情人不妨大方一些，有空多陪對方散散步，買些小禮物表示你的心意，對方會很開心喔！

【事業運★★★★☆】

思路清晰，是學習新知、提高技能的好時機，可考慮學習進修之事。

【財富運★★★☆☆】

用活潑與幽默來展現個人魅力，方能開啟財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

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