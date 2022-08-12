每日星座運勢／天蠍注意說話的語氣 切忌惡言相向

2022-08-12

牡羊座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 香吉士黃

開運方位：東南方向

金牛座

短評：多思考，以免做出錯誤判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

【事業運★★☆☆☆】

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

【財富運★★★☆☆】

錢財來的快去的也快，注意理財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

雙子座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

【事業運★★★☆☆】

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

【財富運★★★☆☆】

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

短評：今天的精神狀態不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

【事業運★★★★☆】

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

【財富運★★☆☆☆】

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 杜鵑粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：越有挑戰，越能激起你的興趣。

【整體運★★★★★】

投資理財上，不宜採取保守、固定的方式，應隨市場的變動而及時應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌，他就能恰當地回應你，讓你感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的景象。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多瑣碎小事也難不倒你。

【財富運★★★★☆】

財運好得令人羨慕，只要積極地運作，得財特別的順心，對商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：與人合作易產生意見分歧。

【整體運★☆☆☆☆】

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

【財富運★★☆☆☆】

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：意料之外的事情對你的打擊較大。

【整體運★★☆☆☆】

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

【愛情運★★☆☆☆】

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

【事業運★☆☆☆☆】

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

【財富運★★★☆☆】

顯得小氣，破財的機會不高。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

射手座

短評：工作上能有較為突出的表現。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

【財富運★★★☆☆】

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：愛情和婚姻可看成是獨立事件。

【整體運★★★☆☆】

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

【愛情運★★★☆☆】

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

【事業運★★★★☆】

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

【財富運★★★☆☆】

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：運勢平順，心細者可發現機運。

【整體運★★★☆☆】

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

【愛情運★★★★☆】

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

【事業運★★★☆☆】

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

【財富運★★★☆☆】

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

【整體運★★★★☆】

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。

【財富運★★★☆☆】

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 咖啡棕

開運方位：正南方向

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