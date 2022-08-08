每日星座運勢／水瓶合作易看到成效 投資易有收穫

2022-08-08

牡羊座

短評：平凡也是一種幸福。

【整體運★★★★☆】

工作一如既往的進行著，雖然事情一成不變，但你不會因此感到乏味，反而得心應手；一個普通的笑話就能把戀人逗得很開心，讓你頗為得意；財運普通，雖無意外的收穫，但也沒有多餘的開銷。

【愛情運★★★★☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；戀愛中的人多安排約會，會感受到浪漫。

【事業運★★★★☆】

有機會接觸新事物，常有奇特的靈感迸發出來，別讓好的創意溜走，要好好把握！

【財富運★★★☆☆】

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

金牛座

短評：易感孤獨，渴望獲得愛情。

【整體運★★☆☆☆】

情緒較低落，特別是單身者，很容易感傷，想戀愛的念頭強烈。把自己關在家裡只會讓你錯過好姻緣，多出門走動，接觸人群，才有機會結識有緣人。工作上對他人的依賴性較強，顯得被動。

【愛情運★★☆☆☆】

對平淡的愛情生活表現出厭倦的情緒，嚮往外面的世界，應加強自制能力，別出軌了喔！

【事業運★★☆☆☆】

顯得慵懶，希望把責任推給別人。趕快行動起來吧，好好證明你的實力。

【財富運★★★☆☆】

過度依賴機運及運氣是不太踏實的喲！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙子座

短評：千萬別聽信謠言。

【整體運★☆☆☆☆】

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。

【財富運★☆☆☆☆】

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 寶石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：今天遇事不夠冷靜，容易衝動。

【整體運★★☆☆☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人佈下的陷阱。多動動身子骨，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上顯得過於衝動，對待事務易感情用事，先冷靜分析，再做處理才不會出差錯。

【愛情運★★★☆☆】

常有異性主動示意，單身者容易受到誘惑，要特別注意控制好感情，以免遭遇爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

會面臨不少挑戰，易遭逢小人破壞或強敵競爭，宜用專業技術來證明自我價值，勿逞口舌之快。

【財富運★★☆☆☆】

貪心者，謹防因小失大，佔了小便宜卻失去人心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：故地重遊有助於愛情運勢的增長。

【整體運★★★☆☆】

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

【愛情運★★★★☆】

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

【財富運★★★☆☆】

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

處女座

短評：感情上適度的距離可以產生「美」。

【整體運★★★☆☆】

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

【事業運★★★★☆】

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

【財富運★★★☆☆】

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

天秤座

短評：財運欠佳。

【整體運★★★☆☆】

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

【事業運★★★☆☆】

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

【財富運★★☆☆☆】

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 青金石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：一切進展順利。

【整體運★★★★☆】

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

【愛情運★★★★☆】

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

【事業運★★★☆☆】

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：想賺錢就得先省錢。

【整體運★★☆☆☆】

對方有點反感你施加的緊迫釘人，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間。花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好。工作方面，繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者、戀愛中的人會把更多的時間花在對方身上，安排約會和出遊可提升感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，小心因此影響工作進度。

【財富運★★☆☆☆】

花錢宜列個清單，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：勿把得失看得太重。

【整體運★★★☆☆】

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

【財富運★★★☆☆】

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

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