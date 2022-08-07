每日星座運勢／獅子對自我要求甚高 容易達成所願

2022-08-07

牡羊座

短評：運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★★】

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運棒棒的，單身者有利多向外走動，有機會遇到心動對象；有伴侶者彼此溫存，恩愛有加。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

【財富運★★★★☆】

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

【整體運★★★☆☆】

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

【愛情運★★★☆☆】

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

【事業運★★★☆☆】

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

【財富運★★★☆☆】

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

【整體運★★★★☆】

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！

【事業運★★★★☆】

與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。

【財富運★★★☆☆】

想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：遇到事情和困難能得到有效的解決。

【整體運★★★★☆】

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結合作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

【愛情運★★★☆☆】

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

【事業運★★★★☆】

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

【財富運★★★★☆】

幸運快樂的一天，運氣真的還不錯，金錢方面易有喜訊！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

天秤座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。

【整體運★★★☆☆】

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

【事業運★★★☆☆】

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

【財富運★★★★☆】

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

射手座

短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

【整體運★★★☆☆】

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

【愛情運★★★☆☆】

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

【事業運★★★★☆】

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

【財富運★★☆☆☆】

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。

【整體運★★★★★】

感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。

【事業運★★★★★】

運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：開心、團圓的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

【愛情運★★★★☆】

過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！

【事業運★★★☆☆】

情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財會在你不經意時流失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 可可棕

開運方位：東北方向

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