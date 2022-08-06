每日星座運勢／射手不可腳踏兩條船 陷入情感誤區
2022-08-06
牡羊座
短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。
【整體運★★★☆☆】
單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。
【事業運★★★☆☆】
心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。
【財富運★★★★☆】
在努力積極的行動中能使財運亨通。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍
開運方位：正北方向
金牛座
短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。
【整體運★★★☆☆】
今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。
【事業運★★☆☆☆】
長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。
【財富運★★★★☆】
管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉
開運方位：西北方向
雙子座
短評：靜心休養最為重要。
【整體運★★★☆☆】
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
【事業運★★★☆☆】
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
【財富運★★★★☆】
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00pm 苔蘚綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：多聽聽他的聲音。
【整體運★★★★☆】
容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者眷戀居家生活，無意介入外界的種種紛擾；單身者容易結識趣味相投的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，心情愉快的一天，身邊的人也受到你的感染。
【財富運★★★★☆】
錢財來得快，積蓄會越來越多。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00pm 桐花白
開運方位：東南方向
獅子座
短評：向他人表示愛心的好時候。
【整體運★★★★☆】
今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。
【事業運★★★★☆】
快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。
【財富運★★★☆☆】
錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：2:00-4:00pm 遠洋藍
開運方位：正南方向
處女座
短評：人緣頗旺的一天。
【整體運★★★★☆】
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。
【事業運★★★★☆】
靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 脆梅青
開運方位：西南方向
天秤座
短評：必要時需拿出些魄力。
【整體運★★★★☆】
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
【愛情運★★★★☆】
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
【事業運★★★★☆】
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
【財富運★★★☆☆】
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 石榴紅
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：有利與人接觸互動，機會頗多。
【整體運★★★★☆】
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
【愛情運★★★★☆】
單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。
【事業運★★★☆☆】
表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。
【財富運★★★★★】
易有錢財好運的日子，出門在外頗得朋友相助，有機會收到禮物或是親友請客。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 檸檬綠
開運方位：西南方向
射手座
短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。
【整體運★★★★☆】
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
【愛情運★★★☆☆】
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
【事業運★★★★★】
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
【財富運★★★★☆】
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 燻鮭紅
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：衝動是魔鬼。
【整體運★★★★☆】
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★★☆☆】
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 寶石藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：擅於發現生活中的亮點。
【整體運★★★★★】
與另一半一起去知性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。
【愛情運★★★★☆】
旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話。單身者多參加團體活動，可以提升愛情運唷！
【事業運★★★★☆】
憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。
【財富運★★★★★】
今日在人際投資上應大方，太過小氣會阻擋不少財路。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00pm 萊姆黃
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：穩定的一天，精力充沛。
【整體運★★★☆☆】
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
【愛情運★★★☆☆】
答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！
【事業運★★★★☆】
行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★☆☆☆】
人情的打點會讓你小有破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00pm 蘋果綠
開運方位：東北方向
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