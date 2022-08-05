每日星座運勢／金牛錢勿過度擴展 小心入不敷出

2022-08-05

牡羊座

短評：運勢很酷的一天。

【整體運★★★★★】

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

【愛情運★★★★☆】

今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。

【財富運★★★★★】

多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 遠洋藍

開運方位：東北方向

金牛座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：規劃之日，不宜冒進。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨力。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通，單身者有時間不妨多到咖啡館坐坐，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

做事會有較多顧慮，容易半途而廢。應多給自己信心，堅定信念才好。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不彰，容易盲目跟風、缺乏主見，導致投資誤判機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：不妨把爭吵當作調味品。

【整體運★★★☆☆】

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

【事業運★★★★☆】

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

【財富運★★☆☆☆】

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：愉悅的一天，以樂觀的心情面對生活。

【整體運★★★★☆】

你周遭的戀愛氣息相當濃厚，長輩、朋友的牽線讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

【愛情運★★★★☆】

感情細膩、知冷知熱的一天，對伴侶很是體貼、關懷，很適合安排約會唷。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

【整體運★★☆☆☆】

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應多思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

【事業運★★★☆☆】

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

【財富運★☆☆☆☆】

意外之災多，不利外出求財。應把心思放在更重要的事務上，別為錢煩憂。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

【整體運★★★☆☆】

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

【愛情運★★☆☆☆】

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

【事業運★★☆☆☆】

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

【財富運★★★☆☆】

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 嫩芽綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：相信自己，勇往直前。

【整體運★★★★☆】

各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

【事業運★★★★☆】

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

【財富運★★★☆☆】

適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 朝霞紅

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：低調處理更有利於事情的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

【愛情運★★☆☆☆】

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

【財富運★★☆☆☆】

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 芒果黃

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】