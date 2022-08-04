每日星座運勢／牡羊賺錢勿投機取巧 工作效率很高
2022-08-04
牡羊座
短評：工作用心，方能大獲全勝。
【整體運★★★☆☆】
今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。
【愛情運★★★☆☆】
單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！
【事業運★★★★☆】
運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！
【財富運★★☆☆☆】
今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00pm 玉髓紅
開運方位：西南方向
金牛座
短評：愛情運突顯，積極工作的一天。
【整體運★★★★☆】
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。
【愛情運★★★★★】
談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。
【財富運★★★☆☆】
愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-4:00pm 秋葵綠
開運方位：西南方向
雙子座
短評：注意生活中的優勢互補。
【整體運★★☆☆☆】
單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。
【事業運★★★☆☆】
頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。
【財富運★☆☆☆☆】
與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 香檳金
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。
【整體運★★★★☆】
若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。
【愛情運★★★★☆】
今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。
【事業運★★★★☆】
與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。
【財富運★★★☆☆】
財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 燻鮭紅
開運方位：東北方向
獅子座
短評：努力維持好人際關係。
【整體運★★★☆☆】
不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！
【事業運★★☆☆☆】
求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。
【財富運★★★☆☆】
應理性購物，貴的東西不一定是最好的。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 蜜瓜黃
開運方位：西南方向
處女座
短評：切忌因嫉妒而迷失方向。
【整體運★★☆☆☆】
單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。
【愛情運★★☆☆☆】
有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。
【財富運★★☆☆☆】
盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00pm 祖母綠
開運方位：正西方向
天秤座
短評：注意化解壓力，切勿自我壓抑。
【整體運★☆☆☆☆】
太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。
【愛情運★☆☆☆☆】
今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！
【財富運★☆☆☆☆】
為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：好心情讓你想好好款待自己。
【整體運★★★★★】
工作很忙碌，表現的地方很多，自己的才能發揮得淋漓盡致。想好好慰勞自己的話，花錢買享受也值得。約上一夥同事去環境優雅的場所吃一頓風味大餐，接著去唱卡拉OK，偶爾狂歡一回的放鬆也不錯！
【愛情運★★★★☆】
變化多端的戀愛天，情人間可以攜手扶持，可是不要互相干涉。
【事業運★★★★★】
事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，適合多元化的運作；可以同時進行不同性質的事務，不妨在工作中聽聽音樂，工作效率會更好喔！
【財富運★★★★☆】
財源順遂。遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙
開運方位：東北方向
射手座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：暫時沒有結果沒關係，努力就對了。
【整體運★★☆☆☆】
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。
【愛情運★★★☆☆】
單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。
【事業運★☆☆☆☆】
今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：盡心盡力才能問心無愧。
【整體運★★★☆☆】
易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時的低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，其實，只要盡自己最大的努力，就會有不錯的意外收穫。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！
【事業運★★★★☆】
有許多不錯的想法都可以向長官提出，即便有些觀點不會被上級採納，但你積極的工作態度能夠獲得認同並留下好的印象。
【財富運★★☆☆☆】
財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭。想想就好，不要有大的動作！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 艷棗紅
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：表現相當活躍，魅力四射。
【整體運★★★★☆】
今天你的光芒四射，吸引許多異性的眼光，若有心儀的目標，可以大膽嘗試，說不定緣份就在眼前。今天財運不錯，出門在外容易碰到貴人，大有賺錢的機會，不要錯過。工作情況一般，表現積極點會獲得老闆的讚賞。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情態度逐漸變得理性務實，懂得為兩人的未來生活做打算。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，不過還是能得到他人的協助。
【財富運★★★★☆】
看中機會，可別手下留情喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
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