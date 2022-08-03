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準備反轉！測字：最近你的財運會有驚喜或驚嚇？

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測字：最近你的財運會有驚喜或驚嚇？(圖片來源：Shutterstock)
測字：最近你的財運會有驚喜或驚嚇？(圖片來源：Shutterstock)

進入了一年的下半年，本年上半年財運旺盛的人，下半年能否持續好運？如果上半年氣運不順，下半年是否有機會反轉，財氣上揚，收穫錢財驚喜？科技紫微網今天就要來透過測字，預測最近你的財運會有驚喜，還是驚嚇！

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

答案分析：

選「滴」字：先抑後揚，漸入佳境
滴，水注也，點滴之意。從你選擇的「滴」字來看，近期你的財運有先抑後揚之勢。雖然開源不易，卻有利節流。做好儲蓄很有必要，能省則省，並減少不必要的應酬，便易有節餘，使庫存逐漸豐盈。秋冬時財運轉旺，常有額外進帳，有利兼差賺外快。

選「水」字：財運亨通，水到渠成
水，河流，水域，亦有流通、順暢、潤澤之意。一個「水」字，說明最近你的財運旺盛，有利開源，積極求財易有豐盛進帳。投資理財計劃可順利實行，只要膽大心細，眼光放長遠，多能獲利豐厚。急需資金周轉時，也多能得到親友金援，及時解燃眉之急。

選「不」字：財運低迷，難有進財
你選擇的是「不」字。不，非也，意指勿，不要。這說明最近你的財運不佳，理財宜保守，切不可盲目投資。重心應放在存錢，在此期間守好錢袋，最好只進不出，減少開支。勿進行借貸，特別是不要借錢給人，小心「肉包子打狗，有去無回」。

選「漏」字：財運不顯，小心漏財
漏，意指漏失、洩漏、藏不住。一個「漏」字是在告訴你，下半年你的財運不顯，求財不易，也難以存到錢。在此期間必須付出較多心力，運用專長賺取辛苦錢。小額進帳雖有，但開銷也增多，小心入不敷出。此外，近期易上當受騙，切記錢財勿露白。

最近你的運勢如何？財運、事業、感情、人際、健康……等等方面，能不能向好的方向發展？快來批算流年，瞭解你的好運方向，才能及時抓住機會！

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