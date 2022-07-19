煙燻酒紅更有透明魅力 盤點12星座女「口紅擦什麼顏色」能提升運勢
平時擦點口紅，除了美觀之外，還和自我運勢有關。日本網站「愛カツ」最近就分析十二星座的女性，擦什麼顏色的口紅最能提升運勢。
牡羊座：玫瑰褐色
玫瑰褐色是最能帶出嘴唇存在感的顏色。提升質感又不太過華麗，讓嘴唇成為提升運氣的起點。
金牛座：珊瑚粉色
珊瑚粉色散發出溫柔明亮的氣息，正適合在夏天擦。有著珊瑚粉色的加持，更能夠帶給自己力量，朝著目標前進打拚。
雙子座：橘色或桃色
雙子座適合健康的顏色，來襯托出自己的魅力，因此橘色和桃色都是最合適的。
巨蟹座：閃亮牛奶米色
閃亮牛奶米色散發成熟的氣質，塗上這個顏色，一舉一動都會變得更帶有知性美，讓自己更加耀眼。
獅子座：帶金珠的粉色
夏天的獅子座容易變得老實，但缺乏一些成熟女性的魅力。所以補上一點帶金珠的粉色，就能展現出華麗的自我。
處女座：帶點藍色的粉紅
帶點藍色的粉紅可以替處女座提升運勢，特別在戀愛方面特別有效。另外，保持嘴唇的水分濕潤，也和顏色的選用一樣重要。
天秤座：暗紅色
暗紅色是成熟女性的顏色，除了擦的時候要仔細之外，晚上卸妝時也要好好完成，才能替運勢更加分。
天蠍座：褐色或米色
天蠍座想增加運氣，最適合和天然的顏色搭配，以沉穩的狀態度過這個夏天。
射手座：褐玫瑰紅
在這個夏天，射手座可能會感到比平時更無力。不過靠著褐玫瑰紅，增加周圍目光的同時，也能提升自我幹勁。
魔羯座：帶點藍色的莓果色
魔羯座和偏灰色系的顏色很搭。這類能顯示出強烈意志的顏色，可以徹底引導出魔羯座的能力與智慧。
水瓶座：煙燻酒紅色
煙燻酒紅能夠襯托出白晰的皮膚，整體散發出帶有透明感的魅力，能提升戀愛運為首的全體運勢。
雙魚座：天然裸色
換句話說，原本嘴唇的顏色正是最適合雙魚座的顏色。讓自己對於真實的一面更有信心，運氣當然也會隨之而來。
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