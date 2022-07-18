唐綺陽星座運勢週報：處女遇極端桃花 魔羯職人精神受讚賞

每個人對於星座都有不同的看法，有人非常相信「星座」，也有人認為星座不過是「巴南效應（Barnum effect）的一種，無論如何，歷史非常悠久的星座學如同另類大數據分析，將人們歸納為12類，在日常生活中也經常被用來判斷一個人的性格。

2022-07-15 09:28