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唐綺陽星座運勢週報：處女遇極端桃花 魔羯職人精神受讚賞

聯合新聞網／ 綜合報導

唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報7/18-7/24】

重要星象：木星將停滯、金星移動到巨蟹、水星移動到獅子、月亮牡羊、日衝刺進獅子。

木星將停滯，方向不對的事務會受到阻礙，須踩煞車從長計議。金星移動到巨蟹，帶來溫柔撫慰的安心感，關注家庭及母親的狀況。水星移動到獅子，焦點鎖定在流行時尚圈，娛樂新聞引起討論。月亮牡羊，花費心力在家人間關係，處理下對上的衝撞問題。日衝刺進獅子，容易情緒化，嘗試理解暴衝者，可緩解緊張情勢，注重理財和健康。

工作注意：雙子、巨蟹、魔羯、水瓶

雙子：面對判斷仲裁之事，難以抉擇

巨蟹：遇咄咄逼人長官，考驗自我情緒控管

魔羯：表現出職人精神受到讚賞

水瓶：用溝通來維持難以駕馭之事

桃花注意：牡羊、金牛、處女、射手

牡羊：別排斥認識新對象的機會

金牛：兩情相悅，進一步發展需主動出擊

處女：遇到極端的桃花類型

射手：放下自尊去改善負面評論

財運注意：獅子、天蠍

獅子：理財走穩紮穩打路線，為事業投資

天蠍：資金調度不易，別過度消費

健康注意：天秤、雙魚

天秤：多留意腸胃及消化系統問題

雙魚：注意小毛病，別掉以輕心

獅子 星座運勢 理財 木星 唐綺陽

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