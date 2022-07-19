掌握運勢就靠它！網友熱議四大算命占卜方式大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「算命占卜」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的四種算命占卜方法。

你一直感情不順嗎？還是總在職場遇小人？不少人在面臨人生困境，或感到迷茫低潮時，會試圖透過算命、占卜、塔羅等途徑來指點迷津，進而尋求心靈上的幫助，也因占卜算命逐漸成為全民運動，網路上出現了五花八門的免費算命平台供民眾選擇。

全民瘋「星座占卜」掌握運勢 網推「牌卡占卜」可療癒人生黑洞

網友熱議TOP4算命占卜方法 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對算命占卜方法的相關討論，能發現「星座占卜」的聲量尤其突出，如今聊星座、看星盤已成為全民運動，每個人都能通過太陽、月亮、金星等行星落在什麼星座以及宮位，來了解自己的個性行為與運勢。如被網友稱為「國師」的唐綺陽，就常分享星盤宮位話題，往往都能吸引大票網友留言互動，如近期唐綺陽所分享的「十宮人」主題，內容提到十宮人總是閒不下來、責任感強烈，是不少人眼中的「人生資優生」，對此不少粉絲深感共鳴，表示「太陽、水星都在十宮…真的很閒不下來」、「太陽水瓶十宮，公認的勞碌命」等。

聲量第二的「牌卡占卜」也是備受熱議的算命占卜法之一，近期社群上便出現許多牌卡占卜的頻道，常分享如「三個月內能不能脫單？」、「對方也喜歡我嗎」等主題，讓網友通過大眾占卜解決感情煩惱，引來不少人留言表示「覺得很準」、「感謝解惑」等，也有人懷疑說道「有點半信半疑，一個月後再來回顧」。

除此之外，「看風水」亦備受關注，許多人買房搬家總是要請風水師來家中，看看格局方位是否踩到禁忌，日前就有網友分享自身搬家經驗，提到自己略信風水，有根據老師的建議「床尾不要對窗」來調整家中格局；此外，「算八字」也是熱門討論領域，不少網友分享結婚經驗，便提到家中長輩十分重視結婚前合八字，或根據生辰八字挑選合適的吉時等傳統禮俗。

在不過度迷信的前提之下，算命、占卜不僅是了解自我的工具，也不失為一種解決眼前煩惱的途徑，上述網友熱議的算命占卜方法，是否有哪項你也曾嘗試過呢？日後若遇到人生困境，不妨參考網友建議，試試塔羅、星盤占卜等，或許能為你開拓出新的思路！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》