為什麼「水瓶座很怪」？半年內聲量破11萬 夏克立、人際關係、孤獨成熱門關鍵字
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文/林子洵
每個人對於星座都有不同的看法，有人非常相信「星座」，也有人認為星座不過是「巴南效應（Barnum effect）的一種，無論如何，歷史非常悠久的星座學如同另類大數據分析，將人們歸納為12類，在日常生活中也經常被用來判斷一個人的性格。
每次說到「最難搞星座」、「個性最怪星座」或是「最難懂的星座」，「水瓶座」總是會被提起，甚至有人用「任何詞都無法定義」來形容水瓶的特別，水瓶座究竟有什麼特別之處，讓大家對他們有這些印象呢？
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1. 擁有自己的小宇宙
水瓶座經常認為自己看破了萬物運轉與世俗，在他們的世界裡有自己的想法與獨特的理解，世界遵循自我的規則運轉，他們不喜歡跟別人一樣，內心其實滿載著許多天馬行空的想法與創意，也因為這樣常常讓別人搞不懂水瓶座到底在想什麼，感覺捉摸不定、很怪。
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2. 超級無敵傲嬌
水瓶座總是會認為不要麻煩別人，也因此很多事情都會放在心裡選擇不說，試著自己解決問題，有時越搞越大條。每當有人提出想幫忙時，水瓶座也會心口不一的拒絕，然後一個人承擔，但有時候又會覺得有點委屈，對別人發小脾氣，是標準的口是心非型！
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3. 非常博愛
水瓶座非常的博愛，對朋友很友善，但也因為如此，有時候會沒有分寸感，甚至造成別人誤會，以為他們過度熱情或裝熟，甚至很多人會認為水瓶座是花心星座代表，但水瓶座其實一點都不理解自己哪裡花心，認為自己只不過是喜歡友善表現。
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水瓶座半年內聲量破11萬 玩樂、孤獨成熱門關鍵字
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，水瓶座的討論聲量突破11萬，在1月23日時，聲量因有粉專發文提及「一句話形容水瓶座」，引起網友熱烈討論，聲量來到3,958筆。網友們也對此留言「就是外星人」、「堅持的某些點令人充滿問號」、「水瓶座有時候很怪 但對身邊的人真的不錯阿」、「迷人的反派角色」等留言。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，近一個月「水瓶座」的熱門關鍵字中，提到「夏克立」跟「黃嘉千」，因為兩人近期的婚變事件，讓水瓶座的夏克立和雙子座的黃嘉千感情觀與價值觀被熱烈討論。此外，像是水瓶座「人際關係」、「玩樂」、「寧靜」、「才華」、「孤獨」、「衝動」等人格特質也是熱門關鍵字。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
其實就算都是水瓶座，每個人在個性上還是會有所不同，不過，觀察網友討論可以看出，幾乎多數人一致認同水瓶座都很特別、個性怪，也因為他們不按牌理出牌的個性，讓大家把「特別」、「怪咖」的標籤深深的貼在水瓶身上。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月15日至2022年07月13日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『水瓶座』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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