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心理測驗／炎炎夏日吃什麼消暑？看出生氣時該如何冷靜

聯合新聞網／ 綜合報導
從透過吃什麼樣的東西消暑，就能看出一個人的性格。圖片來源／ingimage
從透過吃什麼樣的東西消暑，就能看出一個人的性格。圖片來源／ingimage

炎炎夏日，讓人總是想吃點什麼涼的，減緩炎熱帶來的煩躁感。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，從選擇會選擇什麼食物消暑，也能看出一個人在怒氣攻心時，該怎麼冷靜下來。

請問：在炎熱的夏天之中，你會想吃哪種清涼食物？

A 剉冰

B 涼麵

C 小黃瓜

D 西瓜

選擇A剉冰的你，生氣時冷靜下來的方法是「說出自己想說的話」。你雖然是個有些容易發怒的人，不過你也屬於直來直往的個性，只要讓你能吐出內心想法，怒氣也會很快煙消雲散，重新轉換到正常的情緒之下。

選擇B涼麵的你，生氣時冷靜下來的方法是「放下過去」。你一旦開始生氣，壓力就會在內心逐漸累積，結果反而是害到自己。其實不如自己主動和對方提出和解，將壞情緒一掃而空，比自己生悶氣還要值得多了。

選擇C小黃瓜的你，生氣時冷靜下來的方法是「徹底思考事情脈絡」。在與人爭吵時難免意氣用事，但雙方之所以意見不和，也都是因為有著自己的想法。雖然可能要花點時間，不過只要能夠好好理解，相信一定能找出和解之道。

選擇D西瓜的你，生氣時冷靜下來的方法是「宣洩不滿」。吃西瓜時需要吐籽，就像是你對於爭執的一些抱怨，最好找個方法一次宣洩出來。只要能夠找個方法抒壓，你也會感到心情順暢許多，讓自己的情緒順利降溫。

心理測驗

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