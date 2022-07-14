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肩上負擔重！哪些命格人生總有甩不掉的包袱？

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肩上負擔重！哪些命格人生總有甩不掉的包袱？(圖片來源：Shutterstock)
肩上負擔重！哪些命格人生總有甩不掉的包袱？(圖片來源：Shutterstock)

人生在世，每個人都有屬於自己的責任和擔子。面對起落和轉變時，背負太多包袱，將讓人舉步維艱，阻礙修行，若能適時懂得放下包袱，輕裝上陣，才更易有收穫。有些命格的人生，天生負擔沉重，似乎總有甩不開的包袱，需要花比別人更多的力氣才能前行。今天，科技紫微網就與大家一起來探討，哪些命格有這種特質？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮空宮者，請參考對宮遷移宮主星。

命宮主星有廉貞星

形象包袱，自我設限

命宮中有廉貞星的人，很有個性，又很在意自己的形象。他們我行我素，只信自己，不大接受周圍人的意見，常因為走自己的路，反而讓別人無路可走。在外型打扮、行為舉止上，他們喜歡彰顯個性、追求時尚、與眾不同。若堅持抱著這些包袱，往往會造成走極端，自我設「囚」。

命宮主星有武曲星

責任包袱，難以放下

自立自強，自我要求高，面對重責大任，總是一肩挑起。他們勇於任事、追求上進，為達目的不畏艱辛，因而人生後半段多半位高權重。越是處於高位，他們越是不敢鬆懈，把帶領團隊、創造輝煌當成責無旁貸的使命，負重前行，至死方休。然而，如果知道如何減輕身上壓力，快樂工作，與人合作，人生收穫會更多。

命宮主星有天機星

情緒包袱，心神不寧

思維活躍，注重細節，容易造成大腦負荷過重，神經過敏。這種精神壓力往往是自己強加給自己的，由於在想東想西中耗費時間與心力，會使得精神萎靡，抗壓力降低，面對環境壓力容易喘不過氣。最怕的是引來各種負面情緒而無法排解。要放下這種精神包袱，應增強行動與執行力，轉移注意力，並學會求助、訴說，方可輕鬆。

命宮主星有天梁星

人情包袱，割捨不下

慈悲為懷，熱心助人，樂於施恩，不求報償。缺點就是常常受困於人情，操心煩神，甚至吃虧上當。有時在面子上不好拒絕人，還會勉強打腫臉充胖子，讓自己陷入苦不堪言的境地。犧牲奉獻應設定底線，利人但不損己，才能建立怡人的良性社交。

雖然說自己的人生責任應該自己扛，但是長期背負重擔也易把人壓垮。適時放下包袱，讓身心擁有應得的喘息空間，方可走更長遠的路。

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