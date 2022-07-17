殺破狼周運勢／金牛工作陷入不必要麻煩 射手出現天菜級對象

殺破狼2022年7月18日～7月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與喜歡的對象會有許多交流說話的機會，雙方有發展空間。某些白羊座則是為了追星不惜傾家蕩產，也要買到偶像代言的限量商品。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會找個時間好好清理住宅，換新傢俱或家電，生活煥然一新。某些白羊座會與家人一起旅行，食宿十分高級，但必須配合每個人的行程，有些自己想看的景點會被犧牲掉。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星持續受到太陽影響，工作領域的陰暗面與潛規則被揭開，會執意討回自己的公道，但龐大的共犯結構，是你難以抗衡的，容易因此感到忿忿不平。

金錢運方面，火星與天王星齊聚在金錢宮位，同時天王星星受到土星影響，會需要購買昂貴的3C產品，生活費捉襟見肘。某些白羊座為了家人、戀愛對象、小孩、寵物的開銷相當龐大，為經濟壓力所苦。

金牛座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會參加一個行程豐富的旅遊團，可到想朝聖的地方打卡，完成自己的夢想。某些金牛座則是有機會參加國際性的活動，認識許多異國朋友。

家宅運方面，水星與太陽先後進入家宅宮位，許多事情與家人開門見山坦承，事情可能沒你想像的糟糕，可獲得支持。某些金牛座因為工作需要搬家，本週會找到合意的新居所，並很有效率地簽約、入住。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入金牛座，同時在志業宮位的土星受到天王星影響，目前做出的決策一步錯、步步錯，不但不會逃過災難，還會陷入許多不必要的麻煩中，凡事三思。

感情運方面，在心靈宮位的木星受到金星影響，會為了真愛，不顧一切名譽與地位公開戀情，受到許多非議也再所不惜。某些金牛座暗戀的心情被喜歡的人察覺，這份情感出乎意料被接受了，自己反倒彆扭起來了。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，薪資有所調整，收入增加，會在此時吃些昂貴的餐廳犒賞自己，或是買些奢侈品慶賀。某些雙子座則是會開新的副業增加收益，此時會有初步的成果。

工作運方面，在志業宮位的海王星與太陽有良好連結，在工作領域有初步的斬獲，良好的表現化為金錢，感覺更為實際。正在找工作的雙子座，水星與太陽雙雙進入面試宮位，本週會有好消息傳來。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的冥王星受到進入傳播宮位的水星影響，在交友網站遇到爛桃花，覬覦你金錢，或是想約炮。若想投入情感，最好還是以保守的方式認識新對象為佳。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金星影響，會收到許多感到困擾的禮物，可能會想轉送出去，卻一直找不到適合的人選。認識許多新的人際關係，對你很熱情，但自己卻想稍微保持一下距離。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，單身的巨蟹座桃花旺盛，會有許多人對你表達好感。感情穩定的巨蟹座，在感情宮位的冥王星受到進入金錢宮位的水星影響，與交往對象容易因為金錢或是現實面的問題吵架，甚至分手。

工作運方面，木星持續在志業宮位行進，目前正值事業巔峰，坐在一個人人稱羨的位置，木星受到進入命宮的金星影響，在最有權力與資源時，容易過度自我膨脹，但要小心背後有更多人等著取代你。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星與天王星齊聚人際關係宮位，天王星受到土星影響，在同儕團體常常被當成工具人使喚，許多人會要求你幫忙非尋常的事務，最好三思，以免捲入糾紛中。

金錢運方面，水星與太陽陸續進入金錢宮位，相位不良，同時在財務宮位的土星受到天王星影響，財務破口的問題逼得你必須要開始重視，需要好好檢視收益與支出的平衡，同時停止借貸。有投資習慣的巨蟹座，必須要停損了。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，木星持續在旅遊宮位行進，會參與較昂貴的旅行團，食宿十分高檔，受到高規格的待遇。某些獅子座會需要藉由旅遊，放空腦袋，清理內心的負面能量。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，購物消費總能獲得一些折扣或優待，買到物超所值的好東西。有投資習慣的獅子座，投資標的依然穩健，切勿因為暫時性的因素恐慌。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到太陽與水星影響，同時在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星影響，在背後陷害你的，往往是你最信任的同事或夥伴，對於背叛與職場的不友善感到倦勤。

感情運方面，金星進入心靈宮位，受到木星影響，暗戀的對象要調離目前的單位，很想向對方表達一些什麼，到最後還是說不出口。某些獅子座目前正處在與情感對象分隔兩地的狀態，或是已經分手，每天空虛寂寞覺得冷。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，副業經營有成，被動性收益頗多，甚至超過正職收入。有投資習慣的處女座，會獲得內線消息，提前佈局，未來收益可期。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與太陽齊聚，交際應酬的邀約較多，甚至會收到好朋友的喜帖，有許多人情債該還一還了。某些處女座則是在風雨飄搖中，看到真正會為你伸出援手的好朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到太陽與水星的影響，喜歡的對象出現強勁的追求者，對方甚至十分直白地挑釁。某些處女座的戀情會被第三者介入，你會想淡化這些情感關係，但仍被現任的情人所察覺。

工作運方面，在工作宮位的土星再度受到在遠行宮位的天王星影響，會被公司要求到比較偏僻的地區出差，或是外派，除了常用的外語外，還要學習當地的語言，溝通困難。某些處女座則是要跟難纏的海外廠商打交道，常被佔便宜。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，不論是情感，或是工作，遇到麻煩都會有貴人站在你這方，為你說話，或是從中協調。某些天秤座則是會交到話題投機的好朋友，有很多資訊相互交流，感到愉悅。

工作運方面，金星進入志業宮位，從眾多菁英中脫穎而出，成為工作領域中重要的角色，看似光鮮亮麗，但內部競爭壓力也很大。某些天秤座則是暫時代理一個重要的職務，但管不動某些職場老幹部。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到金星影響，某些重要的約會，或需要一起出席的場合，對方因為工作忙碌，無法到場，一個人唱獨角戲感到有些難堪。正在懷孕、或是有小孩、養寵物的天秤座，孩子的健康狀況不佳，令你擔憂。

金錢運方面，火星與天王星齊聚財務宮位，天王星受到土星影響，吃喝玩樂的誘惑太多，一不小心就刷爆了卡。有投資習慣的天秤座，投資標的被套牢，需要設下停損點，否則恐怕傾家蕩產。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入到遠行宮位，會因為公司員工福利，組團到海外旅遊，或是考察，食宿待遇都非常高級。某些天蠍座則會想休個長假，住在某個小島的高級的民宿好好放空。

工作運方面，水星進入志業宮位，與在工作宮位的木星有良好連結，工作掌握好效率，而有更多的時間休息，或是做自己想做的事情。某些天蠍座在移動的過程中計算好會經過的地點，過程中順便完成許多事情。

本週須注意的部分

感情運方面，火星、天王星齊聚感情宮位，天王星受到家宅宮位的土星影響，與另一半的家人發生不愉快的事件，覺得對方偏袒家人而吵架。某些天蠍座則是覺得另一半對自己的至親不太有禮貌而生氣。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星與太陽影響，駕駛車輛要當心發生行車糾紛，或是容易被開罰單。某些天蠍座幫助別人處理交通事故，反被當成肇事者誣告，這段時間需注意交通安全。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，消費購物會因為一些活動或特殊身份獲得優惠，同時獲得高規格的服務待遇。有投資習慣的射手座，投資標的表現一支獨秀，看準時機在相對高點出脫，獲利可期。

遠行運方面，水星與太陽陸續進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，除了渡假之外，也會順便辦好一些瑣事。某些射手座則是為了工作需要到海外出差，承擔重大的任務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的金星影響，會被天菜級的人物搭訕，但要當心對方接近你別有目的，可能覬覦你的金錢或肉體。即便是有穩定對象的射手座也容易被爛桃花纏上，必須要有些定力，不要被誘惑。

工作運方面，天王星與火星齊聚工作宮位，斜槓開太多，多餘的工作根本做不完，很容易給人不專業的印象。每天都十分疲憊，有過勞的現象，此時要注意健康與工作的平衡。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，會規劃一趟短程的旅行，到大自然避靜，療癒疲憊的身心靈。某些摩羯座會跟團出國，選擇自己想去遊覽的景點，釋放壓力。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與進入財務宮位的水星相位良好，買賣房屋在貸款方面可因特殊身份獲得較低的利率。某些摩羯座會出租掉閒置在手上的房產或空間，增加被動收入。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽依然受到命宮的冥王星影響，同時戀愛宮位的天王星也受到土星影響，與喜歡的對象正在冷戰狀態，但這對於情感關係並不健康，應適時給對方台階下。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，目前經濟收入減少，很多需要的物質捨不得購買，但越是節省，要付出的成本就越高。某些摩羯座則是在戀愛對象、小孩、寵物開銷太多，但自己的花費極度節省。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，工作會有許多額外的加給或加班費，存款不知不覺變多。某些水瓶座開的副業可額外賺到很多零用錢，比起週遭的人，過得算是富裕。

感情運方面，水星進入感情宮位，與旅遊、溝通宮位的木星有良好連結，與喜歡的人一起規劃旅遊的行程，雙方情感關係升溫，可了解彼此間有什麼共同的喜好。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星、天王星齊聚家宅宮位，注意電器、爐火的使用，此時容易發生火災事故。某些水瓶座則是因為居住環境受到鄰居噪音干擾，飽受困擾，會想搬家。

工作運方面，金星進入工作宮位，最近工作量比較輕鬆，很想休假出門旅行。某些水瓶座則是會需要到外地出差，雖然差旅待遇不錯，但當地生活機能不太方便，會考慮許久。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與喜歡的人在玩樂方面比較捨得花錢，雙方也在享樂中獲得情感更進一步。某些雙魚座則是會有許多人對你表示好感，但爛桃花也不少。

工作運方面，水星進入工作宮位，排除掉許多麻煩，工作效率加快，許多事務都能很順利處理完畢。某些雙魚座則是需要在職場匯報許多重要資訊，許多人仰賴你的資料才能工作。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與天王星齊聚交通宮位，駕駛交通工具容易被開罰單，與人發生擦撞，嚴重的話需要用尋求法律途徑釐清肇事責任。即便是搭大眾運輸工具通勤的雙魚座，也要當心碰撞受傷。這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星依然受到太陽與水星影響，有某些親朋好友過度干涉你的工作與戀情，會覺得生活失去自由，此時會很想離開某些同儕團體，寧願當個邊緣人。

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