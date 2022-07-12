不要錯過！5個星座好友「此生必交」：金牛很可靠、雙魚無私奉獻

大家身邊的朋友，有沒有感覺相處起來如沐春風，又好像是心腹之交一樣，把心事都吐露出來，尤如知心好友，彼此間無任何隱瞞的祕密，有事需要幫忙的時候，幾乎能全力相助，一起來看看最佳好友的前五名星座吧！

TOP 5：金牛座

金牛座有個最大的特質，就是可靠，只要答應的事情，基本上都會做到，就算是點頭之交，都還是能感受到金牛座的實在。行事作風通常表現得很溫和又有耐心、親切又很隨和，朋友相處時很少感到有壓力，因為金牛座就是性情穩定，情緒不會大起大落，行為也是優雅有教養，讓人感到很有舒服，這讓朋友也很願意分享心事，當然朋友也不太擔心秘密外洩，因為金牛座很懂很守住朋友間的隱私，所以能當上知心好友是個福氣。

TOP 4：獅子座

大部的朋友都會想靠近獅子座，尤其需要問題的解決方法或建議時，獅子座總能告訴別人一大串道理，而且說話時的那種風格與高昂的興致，常讓朋友覺得很被重視。自己也懷抱著雄心壯志，天生的活力、熱情，還帶點趣味，能夠很快掌握事情的發展，也對朋友大方，這使得獅子座很有公眾形象，私底下也很熱心體貼、溫柔開朗，讓人感覺永遠在發光發熱。只要在互相尊重的方式下相處，獅子座可以是算是很可靠的好朋友。

TOP 3：雙魚座

別人眼中的雙魚座是位熱心公益，喜愛協助他人，又非常主動關心別人的好朋友，日常相處總是少不了噓寒問暖，當然相處上也是活潑風趣，極具社交魅力。而雙魚本身的心思也是細膩且敏感，能理解別人的內心，對他們的歡樂及悲傷都能感同身受，在朋友深陷困難時，還會提供協助，若是有需要，還會犧牲自己成全別人。對待朋友可說是忠心又慷慨無私，某個層面來說，不止是好友，而且還是好的指導者與榜樣。

TOP 2：處女座

這是個善於解決任何棘手或複雜問題的星座，這讓身邊的朋友都覺得處女座可以很理性分析並應付任何事情，能夠在混亂中重新創造秩序，因此深受朋友的重視。當然處女座本身有滿滿的愛，不止對家人，也對朋友很在乎，是很有奉獻精神的，尤其那種追求完美的挑剔，常將自己完全投入於每件事當中，每當跟朋友單獨閒聊時，特別能夠展現那精闢的見解與獨到的看法給朋友了解，如此的博學多聞及那敏銳的觀察力，常常得到朋友的好評。

TOP 1：天秤座

跟天秤座在一起的時候，身邊的朋友總是感受到很被重視，讓朋友能暢所欲言，不僅善於交際，還能感到溫暖又體貼的行為，這在朋友心中占了很大的地位。天秤本性也很外向，知道該如何與人融洽相處，能理解他人的想法，也懂得處理他人的情緒，這在協調朋友間發生爭執時相當有幫助，還對於他人的請求，給予很多幫助。而且懂得欣賞他人的才華，除了是別人的好友，還可能是別人的伯樂。