十二星座女誰最容易有「格差戀愛」 這星座把格差戀當現實版偶像劇
古來婚姻講究門當戶對，現代即使強調自由戀愛，但在感情世界裡，難免還是會有現實地位的考量。日本網站「占TV」最近就分析12星座，排行哪些女性比較能夠接受身份地位有差距的「格差戀愛」。
第12名 金牛座
金牛女喜歡排場，因此如果要挑選身份不同的另一半，也會找比自己地位更高的對象。
第11名 天秤座
天秤女善於觀察氣氛，所以在與地位過於懸殊的對象見面時，第一時間就打消了戀愛的念頭。
第10名 處女座
處女座生活低調樸實，本身就不容易碰到身份不同的對象。
第9名 水瓶座
水瓶女就算一時動心，但遲早會對兩人之間的差異感到難以招架，最後忍痛切斷感情。
第8名 魔羯座
魔羯女重視血脈傳承，雖然沒那麼反對地位不同的對象，但還是會以安定的選擇為優先考量。
第7名 天蠍座
為了維繫住感情，天蠍女可能會一時隱瞞自己的出身，以兩人的進展為優先考量。
第6名 雙魚座
雙魚女本來就認為眾生平等，不拘泥身份、地位的概念。
第5名 巨蟹座
巨蟹女習慣教導另一半，因此雙方即使身份不同而產生隔閡，她們也會耐心把另一半教到會為止。
第4名 雙子座
雙子女好奇心強烈，因此知道另一半和自己的出身並不一致，反而會感到非常興奮，想探索兩人不同的生活經驗。
第3名 牡羊座
牡羊女喜歡瀟灑率性的男人。因此比起碰到身份差距，就自願退縮的男性，牡羊座反而對於勇於挑戰地位障礙，展開追求的男人容易感到心動。還會幫對方加油，希望男方能跨越眼前的難題。
第2名 射手座
射手女喜歡探索未知的世界，而身份地位彼此不同的感情，就像是經典電影「羅馬假期」裡頭公主愛上平凡記者一般，讓她們感到特別浪漫。只要憑著一股氣勢，就會相信雙方的任何差距都能迎刃而解。
第1名 獅子座
獅子女崇尚華麗風格，表面上看似不會接受不同身份地位的對象。然而，獅子女卻同時追求戀愛的「戲劇性」，因此普男追求大小姐這樣的情節，反而正中她們的紅心。她們會把自己想像成偶像劇的女主角般，享受於這樣的戀情之中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言