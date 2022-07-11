十二星座女誰最容易有「格差戀愛」 這星座把格差戀當現實版偶像劇

古來婚姻講究門當戶對，現代即使強調自由戀愛，但在感情世界裡，難免還是會有現實地位的考量。日本網站「占TV」最近就分析12星座，排行哪些女性比較能夠接受身份地位有差距的「格差戀愛」。

第12名 金牛座

金牛女喜歡排場，因此如果要挑選身份不同的另一半，也會找比自己地位更高的對象。

第11名 天秤座

天秤女善於觀察氣氛，所以在與地位過於懸殊的對象見面時，第一時間就打消了戀愛的念頭。

第10名 處女座

處女座生活低調樸實，本身就不容易碰到身份不同的對象。

第9名 水瓶座

水瓶女就算一時動心，但遲早會對兩人之間的差異感到難以招架，最後忍痛切斷感情。

第8名 魔羯座

魔羯女重視血脈傳承，雖然沒那麼反對地位不同的對象，但還是會以安定的選擇為優先考量。

第7名 天蠍座

為了維繫住感情，天蠍女可能會一時隱瞞自己的出身，以兩人的進展為優先考量。

第6名 雙魚座

雙魚女本來就認為眾生平等，不拘泥身份、地位的概念。

第5名 巨蟹座

巨蟹女習慣教導另一半，因此雙方即使身份不同而產生隔閡，她們也會耐心把另一半教到會為止。

第4名 雙子座

雙子女好奇心強烈，因此知道另一半和自己的出身並不一致，反而會感到非常興奮，想探索兩人不同的生活經驗。

第3名 牡羊座

牡羊女喜歡瀟灑率性的男人。因此比起碰到身份差距，就自願退縮的男性，牡羊座反而對於勇於挑戰地位障礙，展開追求的男人容易感到心動。還會幫對方加油，希望男方能跨越眼前的難題。

第2名 射手座

射手女喜歡探索未知的世界，而身份地位彼此不同的感情，就像是經典電影「羅馬假期」裡頭公主愛上平凡記者一般，讓她們感到特別浪漫。只要憑著一股氣勢，就會相信雙方的任何差距都能迎刃而解。

第1名 獅子座

獅子女崇尚華麗風格，表面上看似不會接受不同身份地位的對象。然而，獅子女卻同時追求戀愛的「戲劇性」，因此普男追求大小姐這樣的情節，反而正中她們的紅心。她們會把自己想像成偶像劇的女主角般，享受於這樣的戀情之中。