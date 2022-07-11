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「4生肖」7月下半月財運一路旺到鬼門開！1類人事業提升外還有偏財運

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
清水孟國際塔羅小孟老師點名了4個生肖，7月下半月財運一路旺到鬼門開(國曆7月29日)。路透
清水孟國際塔羅小孟老師點名了4個生肖，7月下半月財運一路旺到鬼門開(國曆7月29日)。路透

7月來了，2022年也進入下半年，許多人也好奇自己的財運走向，清水孟國際塔羅小孟老師點名了4個生肖，7月下半月財運一路旺到鬼門開(國曆7月29日)，其中第一名的人下半月職場上的成績越來越穩定，守財運很強，出遊也能選到最有cp值得旅程，快來看你有沒有上榜吧！

TOP 4：屬龍

屬龍邏輯強，擅長分析，常常是和平的協調者。在下半月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。

Top 3：屬雞

下半月你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top 2：屬馬

下半月你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：你的工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪。生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。

Top 1：屬猴

屬猴的人在下半月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，你會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。此外你會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。

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