唐綺陽星座運勢週報：巨蟹把握機會抓住愛情 魔羯有長官、長輩緣

在離婚率不斷提升的今天，分手、離婚成為一件再平常不過的事。雖然分手有時是一種解脫，但很多情侶的感情並沒有破碎到要分開的地步，卻因為一時衝動離了婚、分了手，又何嘗不是憾事一件？ 如果你們常常吵架，吵到想分開的地步，又常感到放不下對方，會不會有轉圜的餘地呢？用以下的塔羅測試，讓科技紫微網給你答案。

2022-07-11 08:00