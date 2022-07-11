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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹把握機會抓住愛情 魔羯有長官、長輩緣
【唐綺陽星座運勢週報7/11-7/17】
重要星象：木星開始停滯、木土45度角、火星在金牛、天王、水瓶被觸動
木星開始停滯，即將步入四星逆行，原先太過樂觀之處，忽然有被受阻礙的感覺，事情不再理所當然，需要多加思考。木土45度角，有重大社會事件發生，引發大眾的關注與討論及政治事件的影響。火星在金牛，民生經濟受到影響，對於物價及通貨膨脹有感，引起想賺錢的慾望，為錢而改變生涯規劃。天王、水瓶被觸動，應注意群聚與社團的動向。
工作注意：牡羊、金牛、天蠍、魔羯
牡羊：有想法上的碰撞，也是種刺激思考
金牛：氣勢收斂一點，避免工作遇阻礙
天蠍：有海外或跨領域的合作契機
魔羯：有長官、長輩緣，受到提拔
桃花注意：雙子、巨蟹、獅子、處女
雙子：有機會受到他人的照顧
巨蟹：友情昇華，把握機會抓住愛情
獅子：聚少離多，或陰錯陽差造成困擾
處女：缺乏情趣，營造居家浪漫增進感情
財運注意：射手、雙魚
射手：投資大起大落，顧好金錢
雙魚：太在意投資，注意開源節流
健康注意：天秤、水瓶
天秤：健康出現問題，長期調養好好休息
水瓶：小心交通問題，眼部狀況要注意
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