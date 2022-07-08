快訊

單身聯誼社團留言「機槍掃射耶誕城」 新竹男下場出爐

台股重挫後的省思 謝金河分析政府該正視3大問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座七月戀愛運排行／天秤終於跨過高牆 這星座把感情當飯後甜點

聯合新聞網／ 綜合報導
日本七夕到來，每個不同的星座，在七月也有各自的感情運勢。圖片來源／ingimage
日本七夕到來，每個不同的星座，在七月也有各自的感情運勢。圖片來源／ingimage

7月7日是日本的七夕情人節，在這個盛夏時光，也是某些星座展開戀情的大好時機。日本網站「占TV」最近就分析十二星座，在7月擁有什麼樣的戀愛運勢

第12名 雙魚座

要避免自己被別人的感情影響。

第11名 金牛座

把感情當作飯後甜點。

第10名 魔羯座

認真埋頭苦幹，或許能更簡單擄獲芳心。

第9名 天蠍座

在這個瞬間，注視自己重要的人。

第8名 巨蠍座

用想像來促進今後的戀情。

第7名 牡羊座

按照自己的本性，對感情事重新洗牌。

第6名 處女座

將目標擺在兼顧戀愛與事業。

第5名 射手座

不要想太多，讓戀情來導引自己。

第4名 獅子座

雨過天晴，戀愛將在瞬間突然開展。

第3名 水瓶座

每天都能找到屬於自己的樂趣，因此就算不談戀愛，也能在生活中得到滿足。不過如果有了喜歡的人，就容易走向在一起的關係。不管選擇要不要談感情，最重要的是保持自我，別讓戀愛成為自己的包袱。

第2名 天秤座

對天秤座而言，此時是打破「戀愛之壁」的好時機。例如「忘不了那個人」、「已經不想再被傷害了」等痛處，如今正式跨越過去，展開另一段新感情的時候。比起消沉放棄，不如展開翅膀遨翔，享受戀情帶來的快樂。

第1名 雙子座

如果過去曾對戀愛留下陰影，現在正是消除的好機會。重要的是放下過去，正視此時此刻的自己。就算是平常對戀愛沒興趣的人，恐怕也會燃起對感情的慾望。想要愛人，想要被愛，敞開心胸去接受這一切，就能在創造戀情的無限可能。

日本 星座 運勢

延伸閱讀

一聽花言巧語就淪陷！巨蟹女不懂拒絕、這星座最易被「悲慘身世」欺騙

十二星座「記憶力」排行榜 獅子不忘感動、這星座善變但其實全都記得

十二星座2022下半年財運解析 天秤放膽挑戰、金牛多和「祂們」搏感情

2022下半年財運要旺 五大「風水NG物」千萬要處理

相關新聞

12星座七月戀愛運排行／天秤終於跨過高牆 這星座把感情當飯後甜點

7月7日是日本的七夕情人節，在這個盛夏時光，也是某些星座展開戀情的大好時機。日本網站「占TV」最近就分析十二星座，在7月擁有什麼樣的戀愛運勢。

小孟塔羅：總是優先考慮自己！測我的「自我意識」有多強？

自我意識指一個人在看待世事之時，出於自身立場或利益程度的高低。而自我意識越強的人，在做事情或者與人相處時，總是優先考慮到自己，總是顧慮自己的得失，較不會顧及他人的面向。自我意識的強弱往往和自私程度成正比。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我的自我意識有多強？

每日星座運勢／巨蟹完成任務除負擔 可做短期投資

2022-07-08牡羊座短評：自我調適，保持良好心態。【整體運★★☆☆☆】與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順

就是愛錢！5星座榮登拜金女：獅子吃路邊攤會傷心 金牛容易被當公主

所謂的拜金女，指的是盲目崇拜金錢，把金錢看成最高價值，認為金錢不只是萬能，也是衡量一切的標準，這種價值觀被認為起源於資本主義，鼓吹人追求自我利益。命理老師小孟也替大家整理五個最拜金的星座，一起看看妳有沒有上榜吧？

小暑5禁忌曝光！三種人易有衰事 準備「1種紙」能發大財

小暑大多在一年的7月7日，也是太陽經過黃經一0五度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為『小暑』。

一瞬間想婚了！讓12星座願意「定下來」的原因曝光

婚姻是人生大事，它意味著步入全新的人生階段，面對充滿未知的新生活。踏入婚姻，真的需要莫大的勇氣。當你決定和某個人定下來的那一刻，究竟是受到什麼原因推動呢？科技紫微網今天要從星座的角度來分析，12星座想結婚的原因各自是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。