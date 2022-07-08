12星座七月戀愛運排行／天秤終於跨過高牆 這星座把感情當飯後甜點

7月7日是日本的七夕情人節，在這個盛夏時光，也是某些星座展開戀情的大好時機。日本網站「占TV」最近就分析十二星座，在7月擁有什麼樣的戀愛運勢。

第12名 雙魚座

要避免自己被別人的感情影響。

第11名 金牛座

把感情當作飯後甜點。

第10名 魔羯座

認真埋頭苦幹，或許能更簡單擄獲芳心。

第9名 天蠍座

在這個瞬間，注視自己重要的人。

第8名 巨蠍座

用想像來促進今後的戀情。

第7名 牡羊座

按照自己的本性，對感情事重新洗牌。

第6名 處女座

將目標擺在兼顧戀愛與事業。

第5名 射手座

不要想太多，讓戀情來導引自己。

第4名 獅子座

雨過天晴，戀愛將在瞬間突然開展。

第3名 水瓶座

每天都能找到屬於自己的樂趣，因此就算不談戀愛，也能在生活中得到滿足。不過如果有了喜歡的人，就容易走向在一起的關係。不管選擇要不要談感情，最重要的是保持自我，別讓戀愛成為自己的包袱。

第2名 天秤座

對天秤座而言，此時是打破「戀愛之壁」的好時機。例如「忘不了那個人」、「已經不想再被傷害了」等痛處，如今正式跨越過去，展開另一段新感情的時候。比起消沉放棄，不如展開翅膀遨翔，享受戀情帶來的快樂。

第1名 雙子座

如果過去曾對戀愛留下陰影，現在正是消除的好機會。重要的是放下過去，正視此時此刻的自己。就算是平常對戀愛沒興趣的人，恐怕也會燃起對感情的慾望。想要愛人，想要被愛，敞開心胸去接受這一切，就能在創造戀情的無限可能。