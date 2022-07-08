聽新聞
test
0:00 / 0:00
12星座七月戀愛運排行／天秤終於跨過高牆 這星座把感情當飯後甜點
7月7日是日本的七夕情人節，在這個盛夏時光，也是某些星座展開戀情的大好時機。日本網站「占TV」最近就分析十二星座，在7月擁有什麼樣的戀愛運勢。
第12名 雙魚座
要避免自己被別人的感情影響。
第11名 金牛座
把感情當作飯後甜點。
第10名 魔羯座
認真埋頭苦幹，或許能更簡單擄獲芳心。
第9名 天蠍座
在這個瞬間，注視自己重要的人。
第8名 巨蠍座
用想像來促進今後的戀情。
第7名 牡羊座
按照自己的本性，對感情事重新洗牌。
第6名 處女座
將目標擺在兼顧戀愛與事業。
第5名 射手座
不要想太多，讓戀情來導引自己。
第4名 獅子座
雨過天晴，戀愛將在瞬間突然開展。
第3名 水瓶座
每天都能找到屬於自己的樂趣，因此就算不談戀愛，也能在生活中得到滿足。不過如果有了喜歡的人，就容易走向在一起的關係。不管選擇要不要談感情，最重要的是保持自我，別讓戀愛成為自己的包袱。
第2名 天秤座
對天秤座而言，此時是打破「戀愛之壁」的好時機。例如「忘不了那個人」、「已經不想再被傷害了」等痛處，如今正式跨越過去，展開另一段新感情的時候。比起消沉放棄，不如展開翅膀遨翔，享受戀情帶來的快樂。
第1名 雙子座
如果過去曾對戀愛留下陰影，現在正是消除的好機會。重要的是放下過去，正視此時此刻的自己。就算是平常對戀愛沒興趣的人，恐怕也會燃起對感情的慾望。想要愛人，想要被愛，敞開心胸去接受這一切，就能在創造戀情的無限可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言