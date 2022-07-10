殺破狼周運勢／白羊發現職場陰暗面 天蠍小心招到爛桃花

殺破狼2022年7月11日～7月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星與太陽呈現合相，家庭或住處麻煩的問題獲得解決，生活恢復平靜。有搬家需求的白羊座，這段時間會找到適合的新居所，並且很快簽約、搬家。

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會規劃一個輕旅行，好好放鬆，食宿會選擇較為奢華的等級，不想虧待自己。某些白羊座即便沒時間去旅行，也會因為某些因素到居家附近的飯店住宿一夜，像是出了一趟遠門。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，並與冥王星合相，上司開出一些無理的要求，或是被情緒勒索，因為不想配合而被資遣，或是想辭掉目前的工作。某些白羊座則是發現職場的陰暗面，會考慮調換工作崗位。

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到傳播宮位的金星影響，會不斷地在網路中尋求談得來的對象，但往往發現很多人最後的目的並不單純。感情穩定的白羊座，認為自己希望的事情對方都能心領神會，但他似乎接收不到你的暗示。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，與其把錢花在不值得的人身上，不如好好打點自己，吃些好東西，享受生活。某些金牛座存了很多錢，會想購買昂貴的品牌物件，實現物質慾望。

感情運方面，心靈宮位的木星脫離不良相位的影響，捨得與放下之後，反而與對方的關係變得緩和，或許這就是自己在情感關係上必須學習的功課。單身的金牛座則是會遇到好幾個覺得不錯的對象，卻無法確認自己的情感歸屬。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，與冥王星合相，大考成績塵埃落定，容易被父母強迫選擇看似有前途的科系，但自己並不喜歡，未來無法自由決定，感到苦悶。

工作運方面，在志業宮位的土星與命宮的天王星呈現4分相，同時火星進入命宮，職場突發狀況多，如果不夠聰敏、靈活，就會成為被犧牲的人。某些金牛座正捲入一場麻煩之中，名譽、地位與成就受到重擊。

雙子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，會認識到打開新視野的朋友，揚棄掉自己原本無法突破的障礙。某些雙子座遭遇到前所未有的困難，會尋求到重要的貴人幫忙，將麻煩解決。

感情運方面，金星持續在命宮行進，陷入職場戀情中，每天都感到很愉快、很開心，日子過得飄飄然。某些雙子座則是追求者眾多，目前也會很想談戀愛，卻不知該如何做選擇。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與冥王星合相，為了購買到某個物品，不惜一切代價，反而造成財務的損失。有投資習慣的雙子座，目前急需資金，即使標的處於虧損狀態，也不得不認賠贖回，至少可拿回一些現金。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到金星影響，做事情不專心，出錯率較高，雖然週遭的人都願意給你機會，卻會給人不太牢靠的印象，要維持自己的專業形象，還是謹慎一些好。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，職場上的地位已經確立，不論外界如何變動，都無法撼動你的地位，成為許多人巴結的對象。正在轉換跑道的巨蟹座，會找到適合自己的工作領域，進入很友善的單位。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，並與冥王星合相，與另一半不太愉快，雙方冷戰，甚至決定分道揚鑣。還在曖昧狀態的巨蟹座，會被對方莫名其妙封鎖，自己也不知為什麼。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，會有許多朋友找你幫忙，但事後被當作理所當然，得不到回報。同在人際關係宮位的天王星，受到在財務宮位的土星影響，與人發生財務糾紛，不甘心被佔便宜，甚至考慮以法律途徑解決。

健康運方面，水星與太陽合相在命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統的疾病，請戴好口罩、勤洗手，保持社交距離。注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩症狀時，千萬不可輕忽。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，親朋好友會揪團一起出國遊玩，行程十分豐富，可在外地玩得盡興。某些獅子座則是會因為學術研究的機會，認識到許多有趣的異國人士。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會收到許多交際應酬的邀約，並收到許多禮物。但由於金星受到海王星影響，此時要注意有些人接近你的目的並不單純。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，同時在志業宮位天王星受到夥伴宮位的土星影響，合作夥伴處理事務的態度過度輕率，使你有收拾不完的爛攤子，工作量也因此暴增。

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星影響，原本與喜歡的人和好如初，卻發現存在於雙方之間的問題始終無法解決，許多事情故態復萌，不愉快的問題再度困擾著你。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，參加大大小小的抽獎活動，都會獲得大獎，此時也可買張彩券試試手氣。有投資習慣的處女座，調整過理財項目後，會有良好的獲利。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，目前承接一個光鮮亮麗又輕鬆的工作，甚至可以接觸到許多名人，週遭的同事都會想來巴結。某些處女座最近正在待業狀態，但心情比較放鬆，每天都過著很懶散的生活。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，受到人際關係宮位的太陽影響，戀情當心被有心人士介入，使你與戀愛對象產生芥蒂，甚至因此分手。某些處女座會因為小孩或是寵物的問題跟陌生人起衝突，感到許多人對幼小生命的不友善。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，同在遠行宮位的天王星受到工作宮位的土星影響，需要到異地出差，同時要跑很多地方，差旅待遇不佳，在外十分不便。某些處女座經常需要與異國人士接觸，語言溝通有障礙，工作不順。

天秤座：

整體運勢

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，會與親朋好友組團到喜歡的國家旅遊，享受夏日的假期。某些天秤座則因為工作需要到海外出差，差旅待遇很優渥，食宿十分高級。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與冥王星合相，與某個家人鬧情緒，會以冷戰的方式抗議。某些天秤座則是發現目前居住的地方安全堪慮，會以很快的速度搬家。

工作運方面，在志業宮位的太陽與水星合相，受到滿月與冥王星影響，會因為工作需求搬家，或是外派到海外，對於離開舒適圈會感到有些不安。某些天秤座則是要出差到異地一陣子。

感情運方面，在感情宮位的土星受到疾厄宮位的天王星影響，發現喜歡的人在肉體關係方面有出軌的現象，會猶豫是否要原諒他。已經懷孕的天秤座要注意胎兒的安全與健康。有寵物的天秤座也要注意毛孩的身體狀況。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，購物抽獎也會抽到自己喜歡的商品。有投資習慣的天蠍座，目前的標的緩步上揚，可選在適當的時機獲利了結。

工作運方面，木星持續在工作宮位行進，目前的職場環境十分友善，與同事相處愉悅，或是有讓你喜歡的天菜在辦公室，上班成了快樂的事情。某些天蠍座則是在單位中擔任重要的角色，需要決策許多事務方向。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，與冥王星合相，駕駛車輛容易被開罰單，此時不要與警方爭執，容易罪加一等。和別人發生行車糾紛的機率也較高，嚴重的話甚至必須上法院解決問題。這段時間需特別注意交通安全。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金星影響，會同時有好幾個曖昧對象，反而招致麻煩的爛桃花。在感情宮位的天王星受到家宅宮位的土星影響，家人過度干涉你的情感問題，單身的天蠍座會被拉去相親。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的對象相處甜蜜，每天都十分黏膩。同時木星在子女宮位行進，感情穩定的射手座，懷孕機率高，或是會與另一半收養寵物。單身者也有許多桃花追求。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與冥王星合相，會以較強制性的方式，把所積欠的債務一次清償，感覺輕鬆很多。某些射手座則是不惜傾家蕩產，終於買到自己夢寐以求的商品。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入健康宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，身體燥熱，容易嘴破、長痘痘或疹子。水星與太陽合相在疾厄宮位，當心病毒傳染，引發呼吸系統的疾病，同時注意心血管方面的問題。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，在職場中遇到蠻橫不講理的主管，強人所難，溝通不良，容易對工作感到倦勤。某些射手座要應付各種突發事件，常常需要跑外務，每天都很疲憊。

摩羯座：

整體運勢

家宅運佳，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，生病的家人恢復健康，家庭所遭遇的麻煩也可獲得解決。需要購屋或搬家的摩羯座可找到理想的物件，並很快簽約、搬家。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，受到海王星影響，會自我放逐一段時間，請長假或是辭掉工作出門旅行。某些摩羯座最近比較清閒，每天在辦公室無所事事，下午還有時間溜出門喝杯下午茶。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與冥王星合相，影響感情宮位的太陽，同時在戀愛宮位的天王星再度受到土星影響，太過執著於某些問題，只會困在當下的情緒之中，造成兩人關係破裂。

健康運方面，滿月發生在命宮，並與冥王星合相，腸胃方面較虛弱，容易吃壞肚子。泌尿系統也不理想，有發炎或是結石的現象，需攝取足夠的水分，行房之事注意潔淨。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星脫離不良相位的影響，幾乎每個假期都有活動，遊覽許多新奇的景點。某些水瓶座常常需要到各地出差，差旅待遇優渥，食宿都十分高級。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與戀愛對象相處甜蜜，每天生活愉悅。金星受到海王星影響，單身的水瓶座同時有不少追求者，但你始終與他們都維持著朋友以上戀人未滿的關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月影響，在職場階段性任務已經完成，此時會卸下目前的職務，到另一個單位服務，或是暫時休息一陣子。某些水瓶座則是感到職業倦怠，想辭去工作，休養生息一陣子。

健康運方面，太陽與水星合相在健康宮位，太過操勞，免疫系統變差，當心病毒感染，引發呼吸系統疾病。注意心血管方面的問題，有心悸、頭暈、目眩……等症狀千萬不可輕忽。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，木星持續於金錢宮位行進，工作領域上身價暴漲，薪資、所得大幅成長，同時會有許多接外快的機會，收入甚至超過原本的正職。某些雙魚座則是比較愛享受，會花許多錢在享樂方面。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，家宅的問題會獲得解決，同時可以購買許多新的家電與傢俱。但由於金星受到海王星影響，某些雙魚座這段時間很宅，會閒在家中追劇、打電動，生活有些糜爛。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，不願受到某些人或是團體的要挾與掌控，不惜撕破臉，離開某些群組。某些雙魚座則是受不了某個朋友在鬧情緒，偷偷地把對方封鎖掉。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星合相，受到滿月的影響，喜歡的人有些不好聽的傳聞流傳到你耳邊，對目前的戀情有些動搖。某些雙魚座則是會有第三者想介入目前的關係中，情感面臨波瀾。

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