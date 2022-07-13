愛不對人？時常為情所困的命格

俗話說的好：男怕入錯行，女怕嫁錯郎，每個人都希望愛上正確的人，談一場從心動到攜手白頭的浪漫愛情。可事實是愛錯人的情形比比皆是，這不僅浪費時間和精力，還會讓自己變得遍體鱗傷。那麼哪些人容易愛錯人呢？科技紫微網從紫微斗數的角度為大家分析一下。

注意：

一、請查看紫微命盤夫妻宮主星，不知自己夫妻宮主星者，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看夫妻宮左上角紅色字主星。

二、若夫妻宮無主星，請看對宮事業宮主星。

七殺星

性格衝動，率性而為

七殺星性格衝動，喜歡率性而為。當他們對一個人產生好感後會立刻展開行動，滿腦子都是「先拿下對方再說」的念頭。可這樣的後果是，由於缺乏足夠的瞭解，真在一起後，很可能發現對方跟自己想的完全不一樣，接下來就會陷入「該分手還是該繼續」的痛苦抉擇中了。

貪狼星

社交達人，內心迷茫

貪狼星是天生的社交達人，靠著非凡的個人魅力與出眾的氣質，總能吸引來許多追求者，因此在古書中又被稱為桃花星。只是桃花眾多卻苦了貪狼星，他們很可能因追求者多而迷住了眼睛，摸不清自己的感覺，不清楚究竟該選哪一個，導致愛錯了人，錯付了自己的真心。

太陰星

性格浪漫，喜歡幻想

太陰星性格浪漫，喜歡幻想，總是希望自己能擁有童話中的甜美愛情。面對渣人的甜言蜜語，他們基本上沒有抵抗力，很容易被感動。可現實是殘酷的，渣人對感情只是玩玩的態度，覺得膩了之後就會不打招呼直接拍拍屁股走人，只留下太陰星一個人在風中煢煢孑立。

天同星

天性善良，缺乏心機

天同星心地善良，情感豐富，是個純真質樸的主星，只是這個優點也讓他們容易在愛情中吃苦頭。由於天性善良，缺乏心機，因此很容易相信別人，面對渣人的各種承諾，他們很可能打開心門。愛上一個渣人的後果就是，在付出真心後得到的卻是觸及心靈的傷害。

要想談一次長達一輩子的愛情並不容易，你不僅需要知道命定之人出現的時機，也要瞭解抓住良緣的關鍵，還要躲開潛在的愛情陷阱。

【延伸閱讀】

他對你是友情或愛情？立刻占卜

前世是他太愛你，今生你注定還情債？

【科技紫微網 】