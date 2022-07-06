農曆六月生肖運勢：屬鼠桃花滿開 屬雞小心破財

進入下半年後，你是否感受到了與上半年截然不同的能量呢？時值農曆六月（6/29-7/28），這個月在古代被稱為「荷月」或「焦月」，前者讓人想起優雅明媚的河畔風光；後者提醒了我們暑氣逼人的辛苦。在如此複雜多變的月份裡，哪些生肖能夠完美駕馭時運？科技紫微網馬上就來為大家揭曉！

生肖鼠

愛情運指數：★★★★★

單身者：運勢旺盛，情欲也隨之增高，易有浪漫的際遇。上半月裡特別容易受到誘惑，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，惹出是非麻煩會很難收場！

有伴侶：愜意的一個月，和伴侶在一起時能享受兩個人的快樂，伴侶不在身邊時，一個人也能過得輕鬆愉悅。只要知足，懂得享受，生活就會很美好。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：本月應該多拓展人際關係，若有出差的機會儘量不要錯失。下半月裡，你極易遇到對事業有幫助的合作夥伴。

學業運分析：本月心情較好，記憶力增強，對新知識的掌握程度也變好，常能把課外知識運用到實際學習中，作出獨到的解答，表現出知識面的提升。理科科目不適宜強記，要靈活運用。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：賺得多也花得多，花錢時欠考慮，事後才來後悔。本月你的賭運不濟，十賭九輸，應少參加牌類娛樂，避免傷荷包。

生肖牛

單身者：本月單身者對愛情有許多不切實際的想法，只因為喜歡上了就盲目追求不適合自己的異性，反而容易因此與適合你的人擦身而過。

有伴侶：愛情容易遭遇兩難的抉擇，猶豫不決是你最大的困擾。原本的打算完全被打亂，一直沒有解決的小問題容易演變成大問題。不要急著作決定，先靜下心來想想自己要的到底是什麼。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：與同事配合得不錯，貴人運強，工作得心應手。下半月有許多機會讓你發揮才幹，多與同事互動，會有意外驚喜，還能讓你快速成長！

學業運分析：本月課業不重，按平常的進度學習和溫習即可保持穩定成績，剩下的時間可以多吸收課外知識，不管是閱讀書籍或者上網查閱感興趣的知識都可以，知識累積多了，對擴大知識領域和寫作都有好處，

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：非正職的額外收入增加了。最近消費慾比較低，對於奢侈品不容易心動，連面對誘人的低價商品你也絲毫提不起興趣，守財得當。

生肖虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月親和力佳，在朋友們中人氣頗高，經常有朋友約你一起遊玩。你的魅力在這些團體活動中逐漸顯現，容易獲得異性的好感，展開戀情的機會很高。

有伴侶：本月你可能有點愛碎碎念，如果另一半開始出現苦瓜臉時，請趕快打住，別讓你的口水淹沒了對方的激情。如果覺得自己止不住嘴，也可以吃點零食，轉移一下注意力。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運佳，企圖心旺盛，對工作充滿鬥志與熱忱，這段期間很適合多工，可以同時進行不同性質的事務，收穫頗豐！

學業運分析：本月學生族腦筋轉得很快，能在關鍵時刻想到獨特的辦法幫助大家解決困難，在同儕間的人氣飆升。但是不要企圖把這種小聰明用到學習上，學習必須腳踏實地。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月可能有較多的應酬，甚至會花掉你大部分的錢，但是這些人情投資有很大機會在日後成為你事業路上的捷徑，是本小利大的好生意。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：面對愛情有些茫然，不知道要如何抉擇。你的猶豫也讓對方不知所措，易導致關係陷入僵局，兩人都不知要從何突破。可以找個安靜的時候問問自己的心，你就會懂得自己到底想要什麼了。

有伴侶：感情生活還算穩定，雖然月中可能發生一些誤會讓雙方不愉快，但只要能把話說開，就能化解糾結。多進行心靈層次的溝通，可增進彼此的親密度喔！

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：心緒不寧，工作起來總覺得亂紛紛，沒有頭緒。這主要是因為目標不明確，導致無法制定方法，瞎撞亂碰的不知道自己在做什麼。不如靜下心來，列出清晰的計畫表，再照單行事。

學業運分析：如果你把學習看成是被強迫接受的任務，那麼學習起來一定會枯燥乏味，甚至有抗拒心態。如果能換個思考角度，把學習看成一項不斷增長知識和技能的遊戲，能讓你越變越強，或許你就會愛上學習了。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：本月的錢財來得多去得也多。請客、借錢給朋友，將讓你花費不少錢財，這時你需要重新評估自己的財務情況，量入為出。

生肖龍

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：外表的打扮雖然能夠吸引異性眼球，但是想要更進一步交往，還應該多注意內在。好的品行在感情關係中是至關重要的。

有伴侶：你不穩定的情緒，影響了你們的感情變化。相處時避免太情緒化，感情便能趨於安定。如果你能表現得更熱情，愛火將會越燒越旺。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月你過於固執，不容易接受他人的意見，可能會導致人際關係緊張。工作時，團隊精神很重要，多聽取和採納好的建議，能讓工作更順利。另外可多向同事微笑，能增進彼此的感情。

學業運分析：本月你在放學後忙著打遊戲，把功課的溫習和加強全拋到腦後，過了一晚，白天學到的知識又忘了一半。月末學業壓力增加，玩心將會收斂不少，開始追進度補習功課。早知如此，何必當初！

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：最近偏財運上門，但不可盲目追隨小道消息胡亂投資。注意財不外露，得來的意外之財最好存入銀行，並應避免朋友間的金錢借貸。

生肖蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月你的精神將會大半投入工作，對感情有些忽略。不過，你出色的工作表現將能獲得大家的一致認同，還會為你贏得不少的印象分，有機會在工作領域中和有緣人擦出火花。

有伴侶：感情發展順利，兩人相處和諧，幸福之感油然而生。雖然有時免不了鬥嘴，但你們能控制好火候，不會讓這些小衝突破壞你們的感情。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：工作熱忱和執行力都非常強，若能縝密判斷、顧全大局，會為工作創造出色的績效。但如果你只靠衝動行事，那麼越積極就越容易錯得離譜。

學業運分析：本月你脾氣有些衝動，行事不順利時很可能跟同學發生口角，把關係弄得很僵，而這些不愉快又可能影響你的心情與學習狀況。要練習控制情緒，否則，大家可能都會躲著你哦。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：有機會在競爭中得財，求財過程雖然較為費力，但付出必有回報，甚至有額外收入。月中有利動口生財，巧妙的推銷策略能為你贏得一筆可觀的收入。

生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月比較感性，對方小小的舉動也可能讓你倍加感動，所以本月向你表白的異性比較容易成功。只是你要多用理性分析，辨認哪些對象才是真正用心的人。

有伴侶：你偶爾會抱怨對方不常陪你，但是你大多都能採取理解和包容的態度，這種大度讓他覺得很可貴，因而會更加珍惜這段感情。日後，你會感受到他更多的愛的回饋。

事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業最近一路往好的方向發展。同事互動逐漸增多，使你在很多方面都能得到同事支持。工作時若能排除浮躁的情緒，處理事務將更為順心。

學業運分析：同學們奮發學習的狀態，讓你覺得自己也不能落後。你卯足了勁與同學們一起學習交流，課後相約一起活動，強化課業的同時，也加深了友誼，是一筆不小的收穫。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月適合一些高風險的短線投資，會有不小的獲利。不過，朋友的建議只能當作參考，千萬別輕舉妄動，隨之起舞，不然獲利可能會付諸東流喔。

生肖羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：爛桃花盛開，出門在外應把持好心態，堅定意念，多將心思投入正事，以免被企圖不良的異性魅惑，陷入桃色陷阱。

有伴侶：異地戀者需要提高警惕，本月小三入侵的機率很高喔。電話裡的語氣，聊天的內容，都能透露對方變心的痕跡，若你看重這段感情，就一定要好好打這場保衛戰。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：人紅遭人妒，這段時間最好能做一番自我調適，積極配合他人。試著把權力下放，多跟大家分享工作成果，給其他人多些好處。不然，小心被扯後腿。

學業運分析：學習是一種長期工程，在這個漫長的過程中，你必須自己練習一些調節狀態的技巧，如果覺得最近學習壓力比較大，不妨找些輕鬆的活動來排遣壓力，這樣可以讓你更順利的投入下一階段的學習中。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：人情往來的支出在此月變多了，逛街時吸引你的東西一個一個跳了出來，實在是想不花錢都難。別急著煩惱，把它想成花錢買開心就好。

生肖猴

愛情運指數：★★★★★

單身者：桃花開得很旺，受異性簇擁，對單身者來說豔福不淺，只要稍微主動，便能在情場中旗開得勝！但是不要興奮過頭了，勝利的果實要好好珍惜哦。

有伴侶：本月你將會獲得愛情的甜蜜滋潤。你與戀人能相互關心，互相鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動，濃情蜜意也隨著流瀉而出，溫暖著你們的心。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：如果一成不變的工作讓你感到乏味，不妨從另一個角度重新看待它，挖掘工作的新樂趣。也可以放鬆心情，用愉快的心態面對工作。

學業運分析：學習太久會覺得乏味，思考的速度好像也跟著減慢了，這時你需要放鬆一下心情，出去打打球，散散步，讓大腦休息休息，這樣的學習效率才會更好。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：在你大膽、妥善的投資管理下，本月財運會持續走高。多與理財經驗豐富的人交流，有機會從對方口中獲得可靠的投資資訊，能幫助你做出正確的投資決策。

生肖雞

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：你的臉上籠罩著烏雲，看起來很難接近，連朋友在你身邊都得小心翼翼的，哪裡還有桃花敢靠近啊。趕快收拾起你的陰霾，露出燦爛的微笑，專心的召喚愛情吧。

有伴侶：本月你的愛情國度裡飄著小雪，降低了你們的戀愛熱度，也拉開了你們的內心距離。多點理解、多點關心，才能融化這冰冷的雪。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：工作沒有什麼起色，雖然你忙碌無比，表現仍然平平。其實工作不只是完成任務那麼簡單，人際交往也是其中的重要課程哦。

學業運分析：你因害怕落後而加倍學習，甚至犧牲了休息和娛樂時間。然而，過度勞神的學習使你的神經緊繃，壓力太大，隨時有可能崩潰。考試排名哪有可能永遠不變，要練習用平常心對待，學習盡力就好，不要逼迫自己。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：市場的不可預測性增強，直接影響了你的投資收益。然而，整天唉聲歎氣也沒有幫助，不如找些有趣的事物樂一樂，轉移注意力，提振心情。

生肖狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月單身者會全心放在心儀對象身上，忽略了身邊還有關注自己的異性，反而可能錯過一些不錯的機會。有時候真的不必單戀一枝花，何不多給自己和別人一些機會呢？

有伴侶：月初你對戀人有些不信任。交往以來，你們一直還有些相互欺騙，沒有開誠布公，感情進展也不太理想。但本月十日之後你們之間產生了依賴感，兩人的距離將慢慢拉近。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：你在工作上一直小心翼翼，低調行事，避免麻煩，不過也因此使自己處於被動狀態，錯失了許多良機。是你該得的，就要學會主動去爭取。

學業運分析：學習態度保守，雖對某些方法有所懷疑，卻不敢戳破或推翻。這樣的小心翼翼態度不會使你進步。在學習上，只要有什麼想法，一經確定就要大膽去實驗確認，即使確認失敗，也可以收穫不少經驗。

財富運指數：★★★★☆

財富運分析：最近你挺能掌握賺錢機會的，恨不得能多開幾個分身，把機會攬盡。但賺得多，花得也爽，你會忍不住用吃喝玩樂來犒賞自己，另外社交應酬的開支也不小，要注意財務調控。

生肖豬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身的朋友們不妨試著改變一下自己，買些新衣服，換個新髮型，讓自己從頭到腳煥然一新，說不定你的心儀對象就會被吸引過來哦。

有伴侶：得到長輩的首肯，你們的愛情道路變得順暢多了。但你們仍不可就此鬆懈，只有相互支持、相互理解，愛情的道路才會順順利利的往幸福的目標邁進。

事業學業指數：★★★★★

事業運分析：處理工作如魚得水，簡直可以一面哼歌一面做事了。即使任務量增加，你也可以有充裕的時間做完，不用加班或趕工。沒有壓力的工作，就像一場快樂的遊戲。

學業運分析：本月的學習狀態很好，學習興趣很高，也帶動著周圍的同學一起進步，大有你追我趕的勢頭。課後要多交流學習，把好的方法拿出來一起分享，這樣會進步更快喔。

財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：出手太大方，讓你的後半月過得很艱難。面子當然重要，但是肚子更重要。過度消費會讓你陷入無法掙脫的惡性循環，一定要節制為上。

【延伸閱讀】

紫微算一生財富，預測你的聚財時機！

大器晚成！步入中年即將開始轉運？

【科技紫微網 】