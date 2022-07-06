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進入2022下半年！明天「小暑」到 命理師：4生肖暗財到來

聯合新聞網／ 文／國際天星命理風水專家邱彥龍
新台幣。本報系資料照
新台幣。本報系資料照

本周四(七月七日)進入小暑節氣，2022年也正式進入下半年，受疫情影響，眾人荷包苦哈哈，哪幾個星座會隨著小暑節氣到來，財運轉旺呢？國際天星命理風水專家邱彥龍點名兔、蛇、猴、狗四個生肖，有機會在七月中下旬前讓財運轉旺。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/7-7/23)財運最旺四個生肖，分別是：

Top4：狗

屬狗的朋友，在這段時間，事業、工作機會將自己到來，財運會有好成績，只是入帳會延遲些。請記得善用錢財，不然會花費太多在朋友和感情上或者用在房屋修繕或家裡突然的開銷，最後感覺有點白忙一場。

Top3：猴

屬猴的朋友，財運非常旺，只要執行就會有好的收入，只是這段期間外出運或某些事容易被耽擱，也要注意會有突然的花費，行車要注意安全和意外受傷。

Top2：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間要有自信，很容易成為焦點，拓展名氣是非常好的時機，只要勤奮努力，事業財運都會有不錯的成效，多保持正念，多說好話與善用溝通，會有好的收穫。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間，事業、工作、財運都旺，但另一半或面對的客戶壓力會比較大，記得逢人就誇讚，周遭的人心情好了，兔寶寶也會好運連連。

財運 小暑 生肖運勢

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