5星座表面天不怕地不怕、愛看鬼片去鬼屋 實際「膽子小的要命」

身邊總有看似很厲害的人，敢提議看鬼片、敢吆喝要去鬼屋，好像這又沒什麼的樣子，但是似底下卻聽他在哭喊好可怕好恐怖的，表面一個強悍的樣子，內心卻膽小的要命，讓人傻眼！這邊就來告訴你，哪幾個星座會有這種表現，記得別嘲笑他們呦！

TOP 5 水瓶座

水瓶座像外星人一樣獨特，是理性與知性的合體，當感應到奇怪的訊號，會很理性的思考這件事是什麼情況，不會歇斯底里的感到害怕，乍聽之下水瓶座好像膽子真的很大，偏偏如果無法用科學角度來看待時，比如鬼怪或鬼魂，就會顯得不夠冷靜，無法預料的震驚表現，讓他人不知該如何對待。不過水瓶座就是特立獨行，越是不正常的事情，越能引起水瓶座的研究精神，只可惜內在的膽子多半比外在表現還要弱。

TOP 4 處女座

處女座吃飯配鬼片，愛看又愛叫，覺得鬼片沒什麼，但看到了卻又被嚇到懷疑人生，也喜歡玩恐怖遊戲，而旁邊的人不是被裡面的鬼怪嚇到，而是被處女座的驚嚇嚇到。事實上處女座的分析能力很強，可以將事情分析得有條有理，是個很講求證據的星座，所以常常是不信邪的這號人物，但是受到水星的影響，神經極為靈敏，會有腦補的現象，看到影子就誤以為鬼魂，也是腦神經衰弱疾病會找到的星座。

TOP 3 射手座

射手座給人極樂觀、冒險心旺盛的感覺，一副天不怕地不怕的樣子，哪裡有驚險剌激就往哪裡去，但偏偏看鬼片、去鬼屋這種，讓人心生畏懼、毛骨悚然的事情，是好奇心重，愛看又不敢看，想看卻又不敢一個人，所以最喜歡拉別人一起的「冒險」，至少身邊的伴是人。而且事後還會一直「回味」，聊著剛剛的景象，但偏偏要再重看一次時候，還是不敢一個人，這就是典型的不見棺材不掉淚，出事多半是被自己嚇死的。

TOP 2獅子座

獅子座一向自大又自信，但那種自信不是發自內心的，是被「捧」出來的，是天性霸道卻又不認輸的心理，只有被誇獎的時候，那種自信才會突然被放到最大，也就是說這其實是僞裝出來的。所以當獅子座提議要去看靈異相關的影片，多半是假裝的，為的就是證明自己是領導者的角色，無所畏懼，這樣才有英雄的氣概與魅力，以此來使大家服從自己。如果真的看鬼片，會拉別人一起看，藉此壯自己的膽，簡單說就是死要面子活受罪。

TOP 1 雙子座

雙子座的人多才多藝，求新求變的性格，使他們欠缺耐心，對於不了解的事物，容易顯得神經緊張而擔心害怕，因此對於鬼怪這種無法實質考查、無科學數據支持的事情，顯得好奇卻又害怕。但是雙子座卻很愛狡辯也不想承認，因為平常能言善道，無所不知、無所不曉的心理，已造就了他的表面形象，所以當大家都提議去看鬼片或進鬼屋時，雙子座當然是不可能說「不」，只好硬撐著頭皮堅持下去了，只有身邊的好朋友知道，雙子座幾乎被嚇到快尖叫了！