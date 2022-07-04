7月生命靈數運勢分析：4號人脫單要主動點 6號人財運大幅下降

引用四數作為七月的開端：

別把那些不受控的都試圖忘記，假裝忘了，你也去不了哪裡，

不在今天，就在明天裡，那些存在的都不會被抹去，

想藏起的，向來都只可能越發清晰，直到你承認你終於想起。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：遠離困境、被為難、被挑剔的舊有狀況陸續結束的本週期，是適合制定新的計畫，並且同步付諸實行的階段，對於尚未主動採取行動，未覺察到需要轉換日常的一號人來說，則可能面對更嚴厲的刁難，在利益上也將減少，視一號人現況所在的階段而言，會展現出不同的外在局勢；

如果你感受到的現況，是努力之後，還被嫌棄、要求還不夠努力，要更多的付出，或利益明顯下降，那麼務必要停下來檢視現況，不一定非得是直接轉換戰場，但至少你需要換個方向重新切入。

對於已經做出適當調整，已在正確道路上的一號人來說，自己也會有感覺，目前的調整得宜只是剛開始，本階段就請保持熱情及勿忘初心即可。

工作／學習狀況：在專業或是學習上，到了需要重新吸收新知的階段，目前所知的，已經有點過時、資訊量明顯不足了，所以如果你感覺到來自上司、業主的壓力變大，多是這樣的問題，若未危及生存，在不轉換原職的狀態下，可以試著往外多找資源，多上課、多接觸當下的新知，來解決這些困境；

但若已經試過一段時間，都無起色，就需要更全面的調整，需要轉換戰場了。在本階段調整得宜，過去一段時間有抓出自己問題、面對弱點做修正的一號人，會感受到的雖然也有「外在環境要求變嚴」，但你也會是能跟得上的，挑戰紛紛上門，卻都能迎刃而解，代表你已經在新週期的起點了，請趁勢而為。七月份切記保持清明，不固守，無論你在困境、正準備、或已經脫身，都是通用的原則。

愛情：單身者在追求新對象上，比起被介紹的刻意場景，更適合自然的從生活、職場中，找到志同道合的對象，而這段時間，感情運勢跟工作調整的狀態，是有絕對關聯性的，你得先去對地方，才能遇見對的人；

所以請全面檢視工作狀態，是否待得開心、有成就感？如果有，這段時間將在職場相關領域遇到理念相近、談得愉快的伙伴，這便是好的起點，日後關係有更深入發展的機會。

有伴侶者，在關係中能得到另一半的支持，如果你對於關係暫無埋怨、或沒有刻意忽略的問題的話，這是段伴侶很願意對你好、主動給予關懷照顧的正向累積週期，當然這些好，並非是平白可以得到、也不是理所當然的，當你在得到這些支持，體貼時，還是別忘了嘴甜，讓對方有被看見、被重視的感覺：

這些可以讓對方的樂於付出持續下去，也能避免對方在付出之餘，感受不到愛，這些瑣碎的情緒，可能為七月的下半階段，預埋下爭吵的因子。

整體而言運勢不差，希望穩定的良好，小細節還是要多注意點喔！

訊息指引：Larch＋Three of Swords

別推託，別找藉口，生活中的困境向來都只反應你的選擇，非真實的困境，

除非你不肯脫離，不願多往痛苦探去，一直在原地是選擇，不是必然的命運。

生命靈數2

整體運勢：外在環境面看好，能夠走出去的本週期，若二號人願意督促自己，振作心情，主動脫離那種「看淡、茫然、厭世」的感覺，能客觀的評價這些新的機會，就會看見那些可能性，其實真的都是與你有關的；

因為本週期的你，較容易困於自己的想像，愁雲慘霧中，不過若能理性點來看，那都只是一種「感覺」，跟實際正在發生的事情無關之外，可能還是完全相反的，在這樣腦袋打結、外境卻看好的月份裡，比起自己想像、延伸，更需要的可能是尋求他人的協助、討論。

通常在注入他人的觀點之後，比較有機會跳脫出這樣的迴圈，感覺受困時，比起斷絕跟外界的聯繫，更有幫助的，是多找到與（活）人對談的機會，只有自言自語是相當危險的。

工作／學習狀況：工作上不斷的有新的機會上門，但這些機會，似乎有點脫離二號人的想像了，眼看這些機會，卻誤會那不屬於你，來了之後來三推四阻的找藉口，或根本覺得這與你無關，連看一眼都不看，說出「什麼啊我沒看見呀」的機率，是相當高的；

所以如果你覺得「根本沒有」不如先看看自己是否有各種的自我設限、覺得不可能、以自認能做到，而非以「想達到」為前提，都是讓你跟這些機會擦身而過的限制信念，先把這些都放下吧！

比起「我不行」的退後，本週期更需要的是「我試試」先喊先贏的行動，全新的機會牽涉的金額、規模、時間都是較大、較長的，別擔心你沒有機會暖身、學會，你得先拿到入場券呀～

在專業或學習上將展開一段「深入」之旅，比起淺的，更適合挑戰艱澀，那將是你下個週期最主要的成就感來源，是你新階段的起點。

愛情：單身者在本週期，是有他人對你示好的時期，只不過將其視為一般、正常、大家都是朋友、總是告訴自己不要想太多的你，很容易因為自己的逃避，所以跟機會擦身；

的確是沒有那種一看就覺得完全正確的人，也不是一見鍾情那種戲劇化的登場，不過卻是能好好開啟日常對話的對象，這些人或許不會跟你論及哲學或更精神性那種高來高去的東西，但卻能跟你在現實生活中有互動，這些人才是更適合跟二號人一起過日子的對象，若二號人願意從靈魂伴侶的夢中先醒來，回到生活的務實面，你會找到那個人。

有伴侶者在關係的互動上，雖然暫無出現表面上的問題，表面上關係看起來持平、且穩定的發展，但關係中仍有些你拒絕交流、有所保留、或你會稱之為「不想麻煩對方」的事，所以關係雖處於穩定，但到了需要有更深度交流、有更多交付弱點的轉變期；

事實上，這些隱隱需要改變、讓你有點擔心，覺得這段感情有哪邊說不太上來的部份，缺少的就是這些了，如果你希望感情能持續下去，不要淪為公式或只是無聊的日常，想改變缺乏戀愛感的現況，那麼這就是本週期能努力的方向 喔！

訊息指引：Water Violet＋Five Of cups

不入世的抽離，那些看似淡漠與不介意，背後是一段長長的傷口，未癒，

未癒的總不會總活在與你不相關的某地，就活在你生命裡，

解放，向來無可避免的，無法讓他人代勞，得由我們自己。

生命靈數3

整體運勢：因為堅守、刻意忽略某個盲點，將為七月份的生活創造出許多不必要的困境，結束舊的、迎向新的，看似是一種自然的必然，但若你轉身的同時，伴隨著「我就知道是這個結果，不意外」的想法，這樣看待事情的毫無意外，很快就下定論的態度，其實就截斷了你找到問題關鍵的路，因為錯都是可預期的，既然都有原因，我們便不會有機會再延伸了；

當然生活還是有許多可為之處，此處關了門，另一處的窗會隨之打開，在我們仍有退路可退時，可以轉換戰場，但可能過段時間，困境又出現在這個新的地方了，屆時是否有路可退，就得視當時的運氣而定。

死守一處雖非必要，不過轉換新環境、新選擇時，你的做法轉換了嗎？

則是本週期，更是未來需要多著墨之處了。

工作／學習狀況：在專業上，一進一出的打平了，離開一些舊的、到最後沒有結論的工作，隨之換上新的內容，有新的合作機會，在汰舊換新的過程間，接下來或許有幾個月、 一段時間的蜜月期，對三號人來說，與他人互動良好，看似有些共識，這些都是「轉換」之後帶來的輕鬆感，當然是可以把握，不過就如第一段所說，前面那些你離開、或是事情後來無法繼續的困境，很可能過段時間，當新環境變舊，新機會變成日常之後，你很可能會發現同樣的抱怨，又重現在你現在這個「新」裡了。

因為你仍有很多既定的習慣、做法，覺得堅守如此才是「對」的事情，你還是原本那個你，所以轉換、關係未深、未深入配合時，問題看似都解決了，實則不然，不知道那個定期需要換個什麼，告訴自己就喜歡嘗鮮的你，是否有點厭倦了呢？

如果有，這會是一段需要自我調整，放掉一些舊習慣的週期，趁著又換了一點新的事情來做的這個當下，也試著往這裡多調整吧！

愛情：單身者跟外界的互動頻繁，在建立關係的初期，這可算是三號人最擅長的一個階段了，會有不少吃喝玩樂的邀約上門，你也都能跟大家互動得不錯，不過這樣的關係卻很可能只有這次，或是一直都處在這個階段，無法深入，如果你長期都處於單身，或經常關係都只能發展到「大家好像互動不錯」然後就沒有下文的狀態，那麼這段時間之後的發展，仍可能是如此的走向，很難有意外；

找到新的關係互動對你其實不難，在持續有機會的本週期，或許三號人更該做的，是拆下心牆，先脫下慣用的人格面具，才可能讓這些互動在後續變得更有機會延伸。

有伴侶者在本週期的關係中，容易呈現你一頭熱，但對方卻興趣缺缺的狀態，尤其是已經發展一段時間的關係，更容易出現這種讓你覺得「對方怎麼那麼難取悅」的狀況，在感情面，三號人堅定不移的信念，就是「希望我們都快快樂樂、輕輕鬆鬆的就好」，但生活無法全部都是這樣正面的面向，若總是跳過討論比較沉重、有壓力的部份，那壓力累加久了，總是會滿載，你就會看到像本週期一樣的互動沉悶，做什麼好像都無法再摸順對方的毛了；

比起一直變換新把戲、找新的東西來玩，開新話題，把氣氛弄輕鬆，本週期更需要的是把一直以來刻意忽略的，生活有壓力、雙方有不滿的糾結解開，這樣的你，才不會用盡力氣，卻只做了白工。

訊息指引：Vervain＋Maiden of cups

那無盡的鑽研與熱切，關於更加深入，更加緊抓不放的所有，

我們需要稍稍從過度努力中脫離，不是什麼都需要那麼用力，

超額的付出才能平衡的槓桿，別執意奮力撐起。

生命靈數4

整體運勢：心情回穩，一切暫時撥雲見日、外境持續平穩的這段時間，四號人的自我感覺不錯，一切都在掌握中，財務看好，發號施令也得力，能夠受他人的敬重、跟隨，在事業、或是正在進行中的事務，也有持續累積，外派出差的機會多，可說是段對生命重拾熱情、相對好運的週期；

不過好運的到來，其實後面是需要許多堆疊的，你可以回頭檢視一下，這些好事，你是否知道自己前面「做對了什麼」？

如果你對於這個問題感到莫名、無法回答，或是覺得「不就都那樣」，那麼就得注意，在這看似一片的榮景之中，仍是有你刻意忽略之處，只不過它還沒累積到會爆發的時候而已，本週期事態雖好，但也有部份這樣的事實存在，在突如其來的改變發生之前，你勢必得先在這一片有餘裕的太平中，問問自己平日有哪些逃避的事物，然後先行處理。

工作／學習狀況：在專業上，能夠領導與統御、發號施令，做為眾人的成功樣版，這些外在環境給你的認可跟加冕，是能讓四號人感到內在安定、安心的主要根基，趁此好勢頭，在這段時間若想找到更多相關的機會，多參與外派、對外發聲、與國外有關的事務，或是參加專業上的研討會等，都可以幫你再找到更大、更能發揮、能被看見的舞台；

但就如第一段整體運勢所說，這些表面的「好」，四號人自己清楚那是不是真的是「完全沒有需要修正的空間，已是完美版本」，若你夠誠實，通常也會給出否定的答案，列出很多的缺失，跟正在擔心的地方。

此段週期除了向外拓展，內部或根本問題的修補，也是重要的工程，想讓眼前的「好」不只是局部，那你可能還是得適度分配一點時間，去補那些別人看不到，只有你知道的缺失，因為它正悄悄擴大中，依個人狀態不同，來的時間早晚而已。

局部四號人會已經看到麻煩上門，跟好事同步交雜，正在十字路口的你，就更需要把焦點放在保本，而非開拓了。

愛情：單身者在追求新關係方面，需要更主動一點，才可能真的進入春天，而非一直都只是「想像自己應該有」春天，對旁人來說，幾乎是謎樣狀態的你，自我感覺好像過於良好、自我催眠得太完整了，總覺得「依我這樣的狀態，應該得到更多」或「更輕鬆不費力的被追求」；

但並非你條件差，不過脫離單身這件事，這些跟你外在的條件，其實直接的關聯性相當低，而是當你這樣想的時候，就會不夠主動，老在等待、端個架子，這些毫不親切，但你視為理所當然的日常，就是一直單身的主因。

比起等待正確更需要自身驗證、試誤、行動，如果你真對擺脫單身有期待，那務必得往此處多努力點了。

有伴侶者在關係中，也有自我意識過強、過份自私的傾向，或許你要大喊冤枉，說你都有為對方著想很多，但這是真的嗎？讓我們來看看，這些「為對方著想」是否真的都是對方主張需要的？還是那是經過你自己解讀之後，甚至是你自己的觀察，連詢問都省了，你就認為這樣最好、大家應該都會想要這樣的？

若是後者，那麼這段時間跟伴侶交流，變成表面化，你都不知道對方在想什麼的煩惱，一切就相當合理了，本週期的關係互動，看似一切都一如往昔，不過那少了一點的什麼，就在這裡了，這是四號人該主動關切的，比起那一切你自以為的好，可能更需要放下「我」，記得這關係裡，還有另一個人的意見。

訊息指引：Crab Apple＋The chariot（R）

別把那些不受控的都試圖忘記，假裝忘了，你也去不了哪裡，

不在今天，就在明天裡，那些存在的都不會被抹去，

想藏起的，向來都只可能越發清晰，直到你承認你終於想起。

生命靈數5

整體運勢：心情較為平復，剛從風暴中歸來的你，七月這段時間正處於一段整頓期，沒有太大的收獲、或是特別好的機會，但小小的幸運還是有的，生命幫你保留了你沒想過的各種機會，如果在這段時間，你的心情處於一片空白，那正是絕佳的機會，請你保留這樣的淡然、空白、不執著與清明，當你不預設任何立場、沒有特定想達成的目的時，對所有的可能性才會是敞開的；

七月份，若五號人願意，多數時間都需處於觀察、獨處，才可能保持這樣的狀態，手中那些你覺得可能沒用的事，其實多數也真的沒太大用處，既然如此，先放下它們吧！

先為生活保留一點力氣，看到真的有熱情、有感覺的，再穩健的出發，為下半年重新開局，這段空白會是必經的時期，不需躁進，才能看到何時順風，何時該動身。

工作／學習狀況：在專業上，本週期將多出很多本不屬於你該做的瑣事，或是他人的關說、請求上門，這個考驗著五號人的決心，因為這些事務，都不會幫你換來正向的回報，此外還可能從這當中，衍生出其他的糾紛，此外，也會因為你答應了一個，一個鬆綁，就吸引更多類似的請求上門，所以要就要堅持到底，你不能先因為事小，就開了一個小小的門，那之後將會被無限上綱、原本的好心、順手，都變成「應該的」，即便你手邊真的沒有太多事可以做，也不宜把心力撥給這樣的事；

如果你守住這道門，那就會讓你的視野清晰，手邊跟時間上都有餘裕，這才抓得住好的機會，快速出手，本週期在一片茫然之境中，工作上還是會出現晉升、拿到主導權的機會，請務必把時間保留給較重要的事，別被瑣事切割了。

愛情：單身者在追求新關係上，也是一樣的原則，本週期出現的，多數是些在感情、個人情緒上，都比你更需要協助的角色，但這些都非你主要需要互動的對象，就你個人利益角度出發，完全不需要對這些人多有關注（老師是不是太壞？XD）減少互動，請勿深入，寧缺勿濫啦～

需要一段空白期的蘊釀，如果你一路上沒有亂撿一些小石頭，那麼較合適的對象會是能帶領你，人生方向也比較明確、跟你有共識的，請那時候再出發即可。

有伴侶者，在關係中若感到疲勞，就請先休息吧！停止那些你覺得身為伴侶就「應該要」但你其實覺得已經太負擔的事，若繼續不斷餵養，那這段時間將迎來一段「我這麼努力，對方都沒有給予同等回應」的失落期，那些你本是好意的服務，都會成為對對方的怨懟，比起主動關切跟給予，等待對方有明確指令時，再跟上，會是讓氣氛、你自身狀態都比較舒服的做法；

這可以幫助避免這段時間本會在感情中出現的茫然感、白忙感出現，讓相處的品質穩定。

若你已經出現那種「我到底在忙什麼，我好可憐」的感覺，那麼快快跟上，這一定能為目前的失落感止血。

訊息指引：Hornbeam＋The Sun

緩慢甦醒，你正在生命的清晨與黑夜之間，

靜待稍晚的晨光降臨，

再一點，等到光線再多點，先暖身，別太急。

生命靈數6

整體運勢：對未知迷惘，判斷力下降的本週期，思慮能夠清晰精準的時間很短暫，對六號人而言，若未能先穩定內在那舉棋不定、修了又改的狀態，本月將很難掌握住幸運、或是外來資源，外在局勢不穩定，機運是往下的之外，再者是財運大幅下降，一方面可能是原本要有的、較大的款項卡住、進不來，就算真的進來了，也是左手進、右手出；

所以本週期的重點工作便無法放在開拓，比起增加新的、找出自己覺得好像是捷徑的做法，反倒危險，因為這些看似速成、能救你的，都非真的能解決問題之外，還可能是個誤區，所以守成、少損失，對六號人來說才是比較穩當的策略，少賠就是多賺，保守為宜。

工作／學習狀況：在專業上，可能出現新的配合、邀約、機會，這些看似夢幻、對你特別禮遇、把你捧得高高，希望你來的，最好都要止步多思考，因為這些東西都不夠真實，在這些邀約表面光鮮之外，背地裡你可能有很多額外的代價需要付出的，折算下來反倒是損失了，所以比起因為急著想有所表現，急著要做點什麼成績，但越急就越不得要領，如果真的沒有方向，還不如休養生息、或是做好最日常基礎該做的基本功，還比較可能會發現需要除錯的地方，減少錯誤，其實就是一種最積極的精進了。

無論在工作或學習上，這都是段需要把運勢下降、機會減少的主因找出的時期，多做多錯，所以做好基本地基工程，讓我們從基礎開始修正吧！

愛情：單身者在追求新關係方面，因為心態急躁，想擺脫現況的欲望越發強烈，就越容易在接觸、溝通上失利，這段時間也真的比較少開拓新朋友、或是有深度對話的機會，若是更積極的想參加活動來獲取機會，這段時間也建議先不要了，避免求偶的焦慮感外露，反而會嚇跑別人，傳出一些不好的評語，比起往外，你更須往內，問問自己到底在急什麼呢？是因為「該有個伴了」？還是因為「你真的很想要」？

如若是這些答案，那就很危險了，因為你不是真的要，而是「大家都有，我要快點跟上」那必然會幫你換來失敗的結果，先試著轉換焦點吧，每個人有不同的人生進程，你沒有非得步步跟上不可。

有伴侶者，在關係中對伴侶的話，有聽沒有懂，雞同鴨講，這段時間兩人的共識也少，先問問你所表達、說出口的東西，跟你真的想的，是不是真的完全一樣呢？或是你經常是說著迂迴的話、甚至是反話，才讓對方猜不中，跟不上指令的？

這段時間的溝通不利，看起來就是這些無意識的話語幫你扣的分數，比起裝大方，或是一開始就說出一些自打折扣的版本，建議六號人還是本著誠實為主軸，是什麼就說什麼會比較好，別先預想著「如何才能讓對方接受，對方會不會接受」這些事，先想著「真實狀況是什麼」然後完整說出來，或許更能得到讓你滿意的結論，至少也不會再多創造溝通上的誤會，磨損雙方的感情。

訊息指引：Aspen＋The Moon

那些迷惘與止步不進，全非真實，是你為自己創造的幻境，

別再說不知道、別再刻意假裝忘記，

那些關乎壓力、關乎你不想面對的各種自欺，

最不該的，是假裝沒有遇上困境，正面迎擊，才能從惡夢中清醒。

生命靈數7

整體運勢：在心境上保持淡漠與抽離的七月份，對你來說，外界發生的一切，跟你之間都似乎有個透明的薄膜般，你看得到一切正在發生，有一些好的機會，也有人想接近你、跟你攀談示好，這些看似你「應得的」東西，你卻感覺不到自己能跟他們產生什麼關聯，也就不會多做點什麼積極的事來獲取更多、或推動他們；但好處、應得的資源、實質的獲利，仍等在那裡，只是好像被按了暫停鍵，失物暫時無人招領般，先被擱置了。

若你正在這樣茫然的困境中，或許在心態上的抽離，跟現實事務的進行，可以考慮稍稍分開，該得的、該做的決定、該取得的資源，就意思意思參與一下吧！實際上這是個獲利、或是要推動任何事都相對順利的週期，生活的務實面還是很重要的，若你願意多一點互動，能順利的部份就越多。

工作／學習狀況：在專業上是能夠順利對外發聲、發表意見的時期，意見會獲得採用、重用之外，也會隨之換到不錯的位置跟報酬，不過眼看著一切機會紛至的七號人，卻很可能處於一個完全「對此沒有想法」的狀態中，讓這些原本可以發光的機會打了折；

當然機會可能還是你的，但比起主動爭取、主動提出，跟被指定之後才去做，兩者雖都會帶來好處，但被動的好處就是少了那麼一點，變得很有限，一切都關乎主動性，如果你不確定在遲疑的是什麼，暫時也找不到具體的壞處的話，那不妨先略過思考的過程，主動爭取吧！

因為都是要被賦予的重任，主動跟被動，你都要做、也都要付出同等的力氣，但產出、光環跟成就感，卻是天與地的差別，一樣的付出，若能有加倍的回收，就先把為什麼放在身後，讓行動先於思考會更好。

愛情：單身者在追求新關係上，會有不少人願意幫你介紹新的對象、安排聚會，這些機會都不會少的，這當中也不乏你會有興趣的對象，但七號人這段時間的主動性卻真的很低，沒有具體在擔心的事、但也無具體更有興趣的事，比起主角，你更像自己故事中的旁觀者；

所以跟上述所有會發生的好事一樣，我們得保留多點空間讓理智獨立運作，需要想很久，但過程中卻一片空白的邀約，一律先答應，比起為什麼，這段時間可能需要更先問自己「為什麼不？」如果沒有特別需要拒絕的，就去看看吧！這些應酬都不會讓你失望的。

（雖然你可能還是很抽離，但沒關係啦，人先有到就好囉！）

有伴侶者，在關係中也是被照顧得好好的那一方，不過就有比較多問題需要面對，因為對方對你的好，似乎真的夠好了，但你卻仍舊沒有什麼特別的感覺，只會說「喔很好啊」，但你一直沒看的，可能是那個「夠好」，到底是誰的「夠好」呢？是大家都覺得這樣算是夠好了？還是你本人實際感受到、才說出口的滿足呢？

上述那些好歸好，但是都好像與你無關的淡漠感，沒有熱情的感覺，在伴侶關係中，會是讓你有更深刻感受的，因為你很可能從沒問過自己版本的「好」是什麼，只是把別人告訴你的好，當成是追求、必要的配備，那麼對於具體的「好運」有那些抽離感，就不奇怪了。

當你發現這些事的同時，可以從試著丟出自己的陰暗面、需要協助的地方開始，做為這段感情轉化、變深的起點，交付弱點是必要的起手式。

訊息指引：Rock Water＋Nine of swords（R）

那些憂愁，出沒於夜的，莫要假意忽略，

宣稱看不見的都仍活在你生命裡，

黑暗從來無需被割棄，因為那也是你，

甚至是比純然光明更重要的，一部份的你。

生命靈數8

整體運勢：不滿意但可接受的本週期，對野心較大的八號人來說，不免有些失落的感覺，你預期可能會得到的、較大的收益，在這段時間並不會以想像中那般的快速、巨大、乾脆的方式來到你的生命中，這會讓你有種計畫被打亂的煩躁感，甚至會為你帶來「成效不佳、做得不好」的損失感；

但說到「感」，指的就不一定是全然客觀的事實了，多是你的「感受」不好「感覺損失」，但就客觀條件來看，可能是那個預期中的成功，緩慢的前進，跟你預設時程不一樣，並非真的是失敗、或真的是該放棄的。

請試著從這些失落中抽離，你就會發現那些損失、抱怨的，很可能也非那麼糟，只是跟預想的進度、方向不太一樣，但往正面結果推進，是沒問題的。

工作／學習狀況：在專業上，本週期容易有不受肯定、受忽略、多做卻少得的事件，如上述，其實比起外來事件，那跟你本來對自己的感覺有關，在這個較容易感覺到自己被邊緣化的時期，比起看著文章、催眠自己說「我還是很重要」，更建議八號人要去把心中的疑慮問出口，驗證看看是不是你「覺得」的那樣，或是你的「覺得」其實跟事實有滿大的一段距離呢？

因為從客觀角度來看，你所做的，還是被大家認可、肯定的，不過八號人仍很可能對那個「不夠好自我感覺」跟「不夠大聲的感謝」不滿意，當你願意付諸行動，多去確認一下事實跟自己想像的是否一樣時，便能幫你換來穩定的情緒、減少口舌是非。

專業本身正穩定的前進，累積著，但這段時間於專業、職場的口舌糾紛較多，其實也多是這樣的情緒推動了事件的發生，前述的「把疑問問出口、好好確認真相，不要自己想像」就是必要的預防工程。

愛情：單身者在追求關係上，容易裹足不前，有很多的預設立場，讓你放不開手腳，但這段時間會有機會接觸到較多對象，若八號人不想錯過，那就先丟開「以XX為前提」，還有「希望互動就有成果、不想失敗、表錯情、做白工」的想法吧！這些都會讓八號人顯得目的性過高，最終跟他人雖有互動的機會，卻總是白搭，落得做白工、白忙一場的結果。

若八號人能接受關係間的進進退退，互動有冷有熱，也有需要磨合修正的空間，多給點耐性，才有可能從這些機會中，找到較合適的那個人。

有伴侶者在關係中，跟伴侶進入一個互動穩定的週期，對於對「更好」有高度興趣的你而言，這樣的互動便會變得有點無聊，不免你就會製造一些小糾紛、露出難搞、表現出比較沒有耐性的那一面，都會讓本來不錯的相處品質扣分。建議八號人若在關係中感受到自己對對方的不滿，最好先回頭問問自己，這些都是對方的錯嗎？還是只是你覺得太無趣了呢？因為本週期通常是後者的無聊在作祟，而非對方的問題，那麼比起找對方麻煩，不如換點新的約會場所，或是找些新的事來共同進行，都會是更好的選擇。

訊息指引：Elm＋King of pentacle（R）

那些更高更好更大的未來，我們沒有非要去，

在前往之前，你得先回答自己，

這一切是否真如你所堅稱般，有不可代替的特殊意義，

在得解之前，莫要急著有更多的累積。

生命靈數9

整體運勢：靜待破曉前的黑夜，對九號人來說，仍是適合以靜制動的本週期，雖然心態上想有所作為，對於在意的、膠著的事態做點什麼，不過這段時間下來，或許你也深刻感受到了，這些都是騙不得的，當你有一絲絲控制的意圖時，會對在意之事物製造出更多的障礙、情緒上的不穩；

當然更可以說，從這些事件上的不順遂，只要回推，都脫不了「你又開始想找漏洞使力、不夠放鬆」的起始點。如果你能看清這件事的本質，就是要你放下過多的控制、過份努力的傾向，當你願意跟上，就能遠離本來流運中本會發生情緒低落、躁動，看到生活可為之處，以及家人對你的支持。

工作／學習狀況：在專業上，有機會成為別人的外援，當然這並非要讓九號人去聞聲救苦，而是這段時間，在有餘裕、且他人「主動」求助的狀態下，九號人是可以適度伸出援手的，這時候你幫的忙，會發揮對當事人最大的效益之外，後續也會因為這些協助，留下好名聲、得到對方的感謝、回報；

藉由人際關係之間的互相援助，進而對工作有加分，這是七月份得到幸運的方式，至於本職上，則是做好基本該做的事，比起拓展，更適合深耕，所以不求多與廣、深入研究、延伸探討、都是比較適合的方向。

對專業從業人員而言，比起開發新的，多樣的，把焦點放在改善原本的流程、除錯上，能得到較大的助益。

唯一會帶來危險的，就是好為人師、過度負擔、主動介入他人的麻煩事件，這些會帶來人際混亂、負面名聲，最終結果又不如預期，是需要提防的誤區。

愛情：單身者在追求關係上，請先降低你對於求偶的焦慮吧，比起積極做點什麼，越想用力靠近，越是達不到目標、弄巧成拙的本週期，透過釋放訊息，讓別人主動來找你、接近你，或主動說要幫你介紹，這樣的機會較可能成真，在生活日常的場景，也會有機會多開啟新的對話，緩步的累積，不帶太多目的性，就算在原本就已認識的對象中，仍能找到新的可能性。

運勢雖看似不錯，不過仍需注意，不要急切過了頭，這些急切會讓這些機會都只是短暫出現，很快就消亡，若想長期有可能，就需要耐性慢慢慢慢的互動，才可能養出多一點可能性。

有伴侶者在關係中，這段時間你的的伴侶，可能會讓你經歷深沉的失望，反覆不定、甚至是讓你覺得這段關係徹底沒救了，這時候的九號人，比起繼續深入，可能更適合抽離一些，倒不是說非得在名義上分手不可，但拉出一點距離是必要的，不過這個距離，並非是為了讓對方追上來用的，而是讓自己喘口氣，稍遠一點，你會看出你能以更善待自己的方式，在感情互動上，你的確退讓太多了；

保留空白、暫停、不做預設立場，現況的感情需要重新開機，無論你要繼續眼前的感情或修復自己，都是必須的。

訊息指引：Chestnut Bud＋Four of cups

各種的困惑在此，的確該是止步與遲疑，

比起我們總是不缺的汲汲營營，更該停，你別忙個不停。

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